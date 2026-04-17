A Vincent Kompany le vendría muy bien: ¿se volverá en contra del FC Bayern una declaración crítica sobre un jugador que tanto desea?

Según varios informes, el Bayern Múnich hace todo lo posible para fichar al polivalente delantero de 25 años del Newcastle United. Aunque muy distinto a Nicolas Jackson, Gordon podría sustituirlo en la plantilla. El Chelsea no hará permanente la cesión de este costoso y decepcionante jugador.

Aunque se formó como extremo izquierdo, en el Newcastle ha actuado principalmente como delantero centro en el 4-2-3-1, el mismo sistema que prefiere Vincent Kompany. «Es un buen falso nueve, pero su mejor posición sigue siendo la banda izquierda, desde donde puede recortar hacia el centro con su potente pierna derecha», afirma el bloguero y podcaster Jamie Smith, de la revista de aficionados del Newcastle The Mag, en una entrevista con SPOX.

En el Bayern podría suplir a Díaz y Kane, aportando velocidad y desequilibrio desde el banquillo. Es uno de los jugadores más rápidos de Europa: esta temporada en la Champions alcanzó 36,4 km/h, octavo mejor registro. Por comparación, los más rápidos del Bayern han sido Olise, Jackson y Laimer, con 33,9 km/h. Además de su velocidad, Gordon sobresale en el regate y presiona sin descanso, algo que valorará Kompany en su estilo de juego incansable.