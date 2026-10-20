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FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

«¡A ver hasta dónde llego!»: el delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick, orgulloso tras hacer historia en la Bundesliga al marcar en seis partidos consecutivos

P. Schick
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen vs Friburgo
Friburgo
Bundesliga

Patrik Schick ha inscrito su nombre en la historia del Bayer Leverkusen al marcar por sexto partido consecutivo en la Bundesliga y sellar este domingo una remontada crucial ante el Friburgo. El internacional checo batió en el BayArena un récord del club que llevaba mucho tiempo vigente, mientras su equipo ascendía a los cuatro primeros puestos de la máxima categoría alemana, a solo un punto del Bayern de Múnich.

  • Un delantero letal fija un nuevo listón

    Schick se ha mostrado orgulloso tras hacer historia en la máxima categoría del fútbol alemán al marcar en cada una de las seis primeras jornadas de la temporada 2026-27. El delantero de 30 años selló la victoria por 2-1 del Bayer Leverkusen ante el Friburgo, que llegaba invicto, con un remate en el minuto 76 tras un pase atrás del joven centrocampista Ibrahim Maza. Su racha de seis partidos consecutivos marcando supera el anterior récord del club, de cinco, establecido por Dimitar Berbatov en 2005-06 y Stefan Kiessling en 2009-10.


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    El prolífico delantero saborea un hito histórico

    Esa gesta histórica se suma a otro hito personal alcanzado a principios de esta temporada, cuando el delantero se convirtió en el jugador no alemán con más goles del club en la historia de la Bundesliga. Al hablar de su racha de récord tras el pitido final ante el Friburgo, Schick declaró: «Por supuesto, [el récord] me enorgullece. Seis seguidos, es muy bonito. Tengo la suerte de seguir marcando y continuaré así. ¡A ver hasta dónde llego!»

  • La recuperación física impulsa la lucha por el título

    Que esté firmando el inicio de temporada liguera más goleador de su carrera resulta especialmente llamativo, dado que las lesiones habían interrumpido gravemente sus anteriores campañas en Alemania. Ahora, plenamente recuperado y en racha goleadora, el atacante parece capaz de superar su mejor marca personal de 24 goles en liga, alcanzada en la temporada 2021-22.

    Más allá de los logros individuales, el resultado del domingo prolongó la notable recuperación del Bayer Leverkusen bajo las órdenes de Carles Martinez Novell tras la derrota ante el Elversberg en la primera jornada. El equipo ha sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles.

    Igualado a puntos con el Friburgo, cuarto clasificado, el Leverkusen está a solo un punto del líder, el Bayern, y refuerza su condición de auténtico aspirante al título.

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    Una prueba a domicilio espera a los aspirantes en pleno resurgimiento

    El Leverkusen intentará mantener su trayectoria ascendente cuando visite al Hoffenheim en la séptima jornada. Con su delantero de referencia en plenitud de forma, el equipo visitante tiene una gran oportunidad de ampliar su racha goleadora a siete partidos de liga consecutivos. Sumar los tres puntos a domicilio será vital para que el Leverkusen mantenga la presión sobre el Bayern en lo más alto de la Bundesliga.

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