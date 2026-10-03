Los defensas belgas Nathan Ngoy y Maxim De Cuyper desempeñaron papeles vitales para que Bélgica lograra una trabajada victoria por 3-0 sobre Turquía en la UEFA Nations League en Lieja. Los goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku sellaron el triunfo, pero la unidad defensiva tuvo que soportar una presión considerable.

La portería a cero mantiene a Bélgica en la segunda posición del Grupo A, con seis puntos en tres partidos.

Ngoy y De Cuyper lideraron una zaga que supo hacer frente a las transiciones ofensivas de alta intensidad de Turquía.