Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

«A veces me lo merezco»: Jude Bellingham responde con sinceridad a sus críticos tras ayudar a Inglaterra a vencer a Croacia en su primer partido del Mundial

J. Bellingham
Inglaterra
World Cup
Croacia
Inglaterra vs Croacia
Real Madrid

Jude Bellingham admitió que, a veces, «se merece» las críticas que recibe tras destacar en la victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en el Mundial de 2026. La estrella del Real Madrid fue uno de los goleadores en el debut de los Tres Leones en la fase de grupos y, tras el partido, respondió a las críticas de los últimos meses.

  • Bellingham se enfrenta al «ruido» exterior

    Bellingham dejó claro que su único objetivo es conseguir resultados para la selección y hacer caso omiso de las críticas externas.

    «Me ha venido bien dejar de lado el ruido y demostrar a mi país y a mis compañeros lo comprometido que estoy con ayudar al equipo a ganar», declaró Jude Bellingham tras la victoria de Inglaterra. «Contribuir y ayudar a mi equipo y a mi país son algunos de los mayores honores, y ese honor no cambia por el ruido exterior».

    • Anuncios
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La estrella del Real Madrid asume el escrutinio como parte del juego.

    El centrocampista suele estar en el ojo del huracán por las altas expectativas que genera en club y selección. Sin embargo, Bellingham insiste en que entiende las críticas como parte del fútbol moderno y ve este partido como la mejor respuesta.

    «Sé que forma parte de ser futbolista; no le guardo rencor a nadie que hable mal de mí porque, a veces, me lo merezco», afirmó. «Hoy creo que ha estado bien intentar demostrarle a la gente quién soy y recordárselo».

  • Una combinación de creatividad de élite y tenacidad defensiva

    En Dallas, Bellingham no solo marcó un gol: mostró un compromiso total. Su intensidad sin balón le dio a Inglaterra el control del centro del campo.

    Su despliegue táctico recordó por qué es clave para la selección, y con garra cortó el juego rival, callando críticas sobre su disciplina.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ENG-ALBAFP

    Sin dramas entre bastidores

    Bellingham restó importancia a las tensiones en la selección inglesa tras el intercambio que Tuchel mantuvo con Pickford en la banda antes del descanso. El centrocampista del Real Madrid afirmó que no hubo drama en el vestuario y destacó que el mensaje del entrenador fue tranquilo, claro y justo lo que el equipo necesitaba.

    «No fue un momento de gran drama ni de gritos; fue justo lo que el equipo necesitaba», afirmó Bellingham. «Tenemos un grupo maduro con grandes líderes; todos sabíamos el nivel que debíamos alcanzar. El inicio del segundo tiempo nos dio una gran base».

    Inglaterra se medirá a Ghana en su segundo partido del grupo el 23 de junio.