Bellingham dejó claro que su único objetivo es conseguir resultados para la selección y hacer caso omiso de las críticas externas.

«Me ha venido bien dejar de lado el ruido y demostrar a mi país y a mis compañeros lo comprometido que estoy con ayudar al equipo a ganar», declaró Jude Bellingham tras la victoria de Inglaterra. «Contribuir y ayudar a mi equipo y a mi país son algunos de los mayores honores, y ese honor no cambia por el ruido exterior».