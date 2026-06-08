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Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

Traducido por

«A veces me da miedo que todo sea un engaño»: ¿conseguirá un exdelantero de la Bundesliga, tras los vergonzosos fracasos en el Mundial de 2026, escribir un cuento de hadas inesperado?

World Cup
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Bosnia and Herzegovina
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Qatar
S. Barbarez
K. Alajbegovic

A pesar de que el fútbol bosnio estaba en su peor momento, Sergej Barbarez aceptó ser seleccionador nacional en su primera experiencia como entrenador. Su valentía ya tiene premio y podría acabar en un cuento de hadas en el Mundial.

«Ese primer partido, cuando suene el himno nacional... ese será mi momento. Esos tres segundos serán míos», anticipaba recientemente Sergej Barbarez en una entrevista con Sky, refiriéndose a lo que les espera a él y a sus chicos este verano. No hace falta preguntar más para saber cuánto significa para él llevar a Bosnia y Herzegovina al Mundial de 2026.

A finales de marzo, su selección sorprendió al vencer a la favorita Italia en la final de la repesca y sellar el pase. La imagen del joven delantero Esmir Bajraktarevic, que tras el lanzamiento decisivo en la tanda de penaltis levantó su camiseta hacia la grada de los aficionados que enloquecían de alegría en el caldero de Zenica, quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol bosnio.

Así lo hizo la generación dorada de Pjanic, Misimovic, Dzeko e Ibisevic, que llevó a este país balcánico de tres millones de habitantes a su única Copa del Mundo, en Brasil 2014. Bajraktarevic y su generación seguirán los pasos de esos ídolos en unos días, y el excepcional Dzeko, a sus 40 años, sigue en plena forma.

  • Para entender lo especial que es la participación de Bosnia en el Mundial 2026, tanto emocional como deportivamente, hay que volver a la época anterior a Barbarez. «En los últimos diez años, todo fue cuesta abajo. Lo explico de forma sencilla: una persona normal no habría aceptado este reto», declaró el exdelantero de la Bundesliga (330 partidos con el Rostock, el BVB, el HSV y el Bayer Leverkusen) a la revista kicker en octubre de 2024.

    Tras el pico de 2014, el país se alejó de los grandes torneos. El punto más bajo fue la eliminatoria para la Euro 2024, con tres técnicos en 15 meses.

    Tras el fracaso en la eliminatoria para el Mundial 2022, a principios de 2023 Faruk Hadzibegic intentó enderezar el rumbo. Pero, tras cuatro partidos y tres derrotas, su salida fue fulminante: un 0-2 en casa ante Luxemburgo en junio de 2023 selló su destino. Su mandato de 170 días se batió con facilidad: Meho Kodro duró solo 49 días y dirigió dos partidos, una ajustada victoria 2-1 sobre Liechtenstein y una derrota 0-1 en Islandia.

    La clasificación directa a la Eurocopa 2024 ya era casi imposible. Aun así, su reemplazo, Savo Milosevic, llegó en septiembre de 2023 con optimismo: «Este equipo tiene la calidad para estar en la Eurocopa». Con el exdelantero yugoslavo, máximo goleador de la Euro 2000 junto a Patrick Kluivert, se esperaba reconstruir el equipo, pero la situación empeoró.

    Su único triunfo fue el 2-0 ante Liechtenstein en su debut. Luego llegaron un 0-5 ante Portugal, un humillante 1-4 en Luxemburgo y un 1-2 contra Eslovaquia. Con nueve puntos en diez jornadas, Bosnia terminó penúltima, solo por encima de Liechtenstein. La victoria en el grupo de la Liga de Naciones 2022/23 les dio acceso a la repesca para la Euro 2024 y mantuvo a Milosevic en el cargo. Pero la derrota por 1-2 ante Ucrania en la semifinal de ese playoff puso fin a su etapa en primavera de 2024.

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    A pesar de pasar un año sin victorias, la Federación Bosnia mantuvo la paciencia con Sergej Barbarez.

    En resumen: cuando Barbarez firmó como seleccionador en abril de 2024, el fútbol bosnio estaba por los suelos. Ficharlo parecía lógico: es uno de los mejores delanteros bosnios de la historia. En la década de 2000 integró la selección que clasificó por primera vez a Bosnia-Herzegovina a un gran torneo, allanando el camino para el Mundial de 2014 en Brasil.

    Sin embargo, su nombramiento sorprendió, pues el entonces jugador de 52 años nunca había dirigido como entrenador. «Llevaba tanto tiempo esperando esta oportunidad», declaró Barbarez a la revista kicker. Tras retirarse como jugador en 2008, fue breve miembro del consejo de administración del HSV (enero 2009-mayo 2010) y ocasionalmente comentó partidos en televisión. Según sus propias declaraciones, ya había habido dos negociaciones en el pasado para el puesto de seleccionador nacional. Pero como ninguna de ellas condujo finalmente a un contrato, Barbarez apenas había tenido nada que ver con el mundo del fútbol en casi 16 años, dedicándose en cambio, entre otras cosas, a la carrera de jugador de póquer.

    De pronto se convirtió en seleccionador de su país, con la misión de enderezar un proyecto en declive. Tras seis técnicos en cinco años, la federación apostó por la continuidad y le entregó las riendas. Firmó un contrato de cuatro años, hasta 2028, con la mira en la Euro 2028. Sobre la Copa América 2026, admitió: «Es un sueño, pero somos realistas; seguimos un plan a largo plazo».

    Se le dio tiempo real para reconstruir: «Hemos entusiasmado a los nuevos, probado mucho y arriesgado. Un caso como el nuestro no existe en otro fútbol», declaró a Transfermarkt. «Llega alguien que nunca había dirigido un equipo. Siempre cito mis primeros cinco partidos: cuatro fuera de casa, uno contra Alemania. Fue brutal».

    Al principio se asumieron malos resultados: se perdieron los amistosos ante Inglaterra e Italia y, en la Liga de Naciones, llegaron derrotas abultadas contra Países Bajos (2-5) y Alemania (0-7). En 2024 Bosnia-Herzegovina no ganó ningún partido, pero bajo Barbarez mostró señales de vida: empató 1-1 con Alemania en la Liga de Naciones y repitió resultado ante Países Bajos.

    Un año después de su llegada, en marzo de 2025, la paciencia con Barbarez por fin tuvo premio. De forma sorprendente, Bosnia-Herzegovina debutó en la eliminatoria para el Mundial 2026 venciendo 1-0 a Rumanía, rival directo por el segundo puesto del grupo, y sentó las bases para alcanzar su segundo Mundial.

    Incluso rozó el primer puesto: en la última jornada ganó 1-0 en Austria hasta el minuto 77; de haber mantenido el marcador, habría terminado líder. Con la entrega que pide el técnico, el equipo aguantó hasta el 77’, cuando Michael Gregoritsch igualó y dejó a Austria primero.

  • Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: Edin Džeko no debe ser solo un símbolo.

    Barbarez ha revivido a la selección bosnia con tres pilares: identificación, mentalidad y emoción. «Al principio tuvimos que poner orden», declaró el técnico de 54 años a Transfermarkt y explicó por qué los sentimientos superan la táctica: «Siempre les pregunto a mis chicos si saben por qué tuve éxito. Porque amaba ese maldito balón y aún lo amo. Y cuando amas algo, el camino aparece solo».

    Para transmitir su filosofía, se rodeó de un equipo técnico afín. «Siete de los once han jugado juntos al más alto nivel como exinternacionales», explicó la antigua estrella del HSV, entre cuyos ayudantes se encuentran Zlatan Bajramovic (Friburgo, Schalke, Fráncfort) y Mirko Hrgovic (VfL Wolfsburgo). Como entrenador de porteros incorporó a Kenan Hasagic, exguardameta de Bosnia, y como director técnico a Emir Spahic, exjugador del Leverkusen y del HSV y pilar de la generación dorada del Mundial 2014.

    «En la charla se transmiten pequeños detalles y se explica cómo actuar en cada situación. Nuestra experiencia como internacionales es clave. En el fútbol han cambiado muchas cosas, pero las emociones no. Siempre se trata de darlo todo por tu país», explica Barbarez, quien divide a la plantilla mundialista en tres grupos.

    La primera parte no es un grupo, sino solo Edin Dzeko. Pero ¿qué significa «solo»? El delantero estrella, con casi 150 partidos internacionales, que en octubre de 2013, en el último partido de clasificación en Lituania, dio la asistencia para el gol de la victoria por 1-0 que supuso el histórico pase al Mundial, es una figura emblemática y un referente. «Para un chico de 18 años es especial ver por primera vez a Dzeko, porque era su ídolo y de repente comparte vestuario con él», destacó Barbarez en Transfermarkt y añadió ante Sky: «A veces logra mucho con pocas palabras. Los chicos le escuchan, y eso es importante».

    En lo deportivo, recién ascendido a la Bundesliga con el Schalke 04, sigue siendo clave siempre que el físico se lo permita, algo que no siempre ocurrió en el pasado. Una lesión de hombro le marginó en las semanas decisivas del ascenso. «Si está al cien por cien, no hay que dosificarlo», afirmó recientemente. “Tenemos la suerte de que jugamos un partido cada seis días, así puede recuperarse bien. Hoy hay muchos recursos para que un jugador se recupere si solo está cansado”. Le da a su superestrella “libertad para decidir por sí mismo qué quiere y cuánto tiempo puede aguantar”, añadió el entrenador.

    Si está listo, será titular en la Copa del Mundo; marcó cinco goles en siete partidos de la fase regular. En la semifinal de la repesca contra Gales, su gol en el 86’ forzó la prórroga; en la final ante Italia, asistió a Haris Tabakovic para el empate. A pesar de su edad, Dzeko sigue siendo clave para Bosnia.

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    Bosnia y Herzegovina se clasifica: «Es como si Alemania ganara un Mundial»

    El segundo grupo de la convocatoria de Bosnia-Herzegovina para el Mundial está formado por «jugadores de alrededor de 30 años que ejercen de líderes», explica Barbarez. Uno de ellos es el exjugador del Schalke Sead Kolasinac (32 años, Atalanta de Bérgamo), el segundo que permanece en la plantilla desde 2014 junto a Dzeko. El portero Nikola Vasilj (30), que deja el FC St. Pauli tras el descenso, es el otro referente y titular indiscutible desde la llegada de Barbarez. El exjugador del Hertha Ivan Sunjic (29, Pafos FC), que en 2017 jugó un partido con Croacia, fue convencido por Barbarez para vestir la camiseta bosnia y aporta estabilidad al centro del campo.

    El delantero del Stuttgart Ermedin Demirović, habitual compañero de ataque de Dzeko, completa este grupo. «Es como si Alemania ganara un título mundial», declaró el jugador de 28 años a Sport Bild sobre la clasificación de Bosnia-Herzegovina para el Mundial. «Mucha gente se te acerca y te da las gracias por haber traído una sensación de alegría al país». Demirovic, nacido y criado en Hamburgo, podría haber jugado con Alemania, pero desde la selección sub-16 optó por sus raíces bosnias.

    «Lo hice por mi abuelo. En vacaciones siempre íbamos a verlo; él estaba muy orgulloso y se lo contaba a todos. Ya falleció, pero voy al Mundial por él y por mi familia, que sufrió mucho», añadió. «Entre 1992 y 1995 hubo guerra en Bosnia-Herzegovina; la gente sufrió mucho y aún hoy, en algunos lugares, vive con muy poco. Llevarles el Mundial hace todo más especial», concluye.

    La historia de su país natal ha marcado de forma decisiva la trayectoria vital de Barbarez. «Más bien me vi obligado a huir, si se puede decir así», recordaba en una entrevista con 11Freunde sobre el invierno de 1991/92. Poco antes del conflicto, su padre lo envió de Mostar a Hannover con el pretexto de visitar a un tío. Quería volver, pero la guerra se lo impidió y, tras una prueba exitosa con el Hannover 96, jugó el resto de su carrera en Alemania.

    Tras pasar por Hannover y Union Berlin, Barbarez llegó a la Bundesliga con el Hansa Rostock. Sus actuaciones atrajeron al seleccionador Berti Vogts, que pensó en naturalizarlo. «Si lo hubiera llamado, quizá hoy sería varias veces mundialista y europeo. Para mí, esa opción nunca existió, porque siempre quise jugar para el país en el que nací», explicó Barbarez.

    Alajbegovic, nacido en Colonia y formado en las canteras del Colonia y el Bayer Leverkusen, ya jugaba con Bosnia desde la sub-15; Barbarez le ayudó a debutar con la absoluta el año pasado.

    Alajbegovic lidera el tercer grupo de la convocatoria para el Mundial, del que Barbarez se muestra orgulloso: «Muchos chicos de 19, 20, 21 años. Somos casi el equipo más joven de este Mundial. Me gusta mucho», subrayó. A sus 18 años, tras una gran temporada con el RB Salzburgo, ya atrae a grandes clubes. En el Mundial puede aumentar aún más su valor, y en la fase de clasificación ya mostró su frescura y valentía.

    Suele entrar como revulsivo y, con sus regates y su ingenio, desordena una y otra vez las defensas rivales. En noviembre, en la vital victoria 3-1 sobre Rumanía, Barbarez lo lanzó en la segunda parte con el 0-1 y el joven impulsó la presión que dio la vuelta al partido. En la semifinal de la repesca contra Gales, en marzo, centró el córner que Dzeko cabeceó al 1-1 justo antes del final.

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    ¿Qué puede lograr Bosnia y Herzegovina en el Mundial? «Disfrutemos de un bonito verano»

    «Es increíblemente bueno. Tener esa seguridad a los 18 años es extraordinario. A veces me asusta que parezca falso, pero ellos lo viven de verdad», comenta Barbarez. El Leverkusen activó su cláusula de recompra y Alajbegovic regresa al Bayer tras un año en Salzburgo. Se perfila como una de las jóvenes estrellas de la Bundesliga. «Solo le dije: elige un club donde juegues. Eso es clave para su desarrollo. Tiene 18 años y bromeamos con que le quedan 15 más al máximo nivel», añade Barbarez.

    Además, Esmir Bajraktarevic, autor del penalti decisivo ante Italia, aporta otro extremo de gran talento. El jugador de 21 años del PSV Eindhoven tiene un estilo similar al de Alajbegovic: atrevido, con excelente técnica y llegada al área, por lo que podrían formar una dupla difícil de marcar. Para Bajraktarevic el Mundial tiene un significado especial: nació y se crió en Estados Unidos, se profesionalizó en el New England Revolution de la MLS y en 2024 jugó un partido con la selección absoluta de ese país.

    Pese a ello, pudo cambiar de federación y, meses después, Barbarez lo convenció para que eligiera el país de sus raíces. Tarik Muharemovic, criado en Austria, ya jugaba con Bosnia-Herzegovina desde la sub-19, así que en su caso no hizo falta. Barbarez lo convocó en 2024 y ya es clave en la zaga. Tras el Mundial podría fichar por el Inter de Milán.

    ¿Qué pueden esperar Muharemovic y compañía en el torneo? Con Dzeko y Kolasinac, aún cuentan con dos jugadores de aquella época, así que conviene recordar su única participación, en 2014. En un grupo con Argentina, Nigeria e Irán, los bosnios soñaban con avanzar como segundos, tras los argentinos de Lionel Messi. El debut ante la futura subcampeona terminó 1-2, y la derrota 0-1 ante Nigeria les eliminó. El 3-1 a Irán en la última jornada ya no valió.

    Ahora, con algo más de experiencia y la guía de Dzeko y Kolasinac, el plantel aspira a más. «Solo me faltaba jugar un torneo. Ahora estoy aquí como entrenador y eso me hace sentir muy orgulloso», subrayó Barbarez. Al igual que en 2014, el grupo parece accesible: Suiza parte como favorita, Catar es el outsider y, probablemente, quede un duelo entre la anfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina por el segundo puesto.

    «No se puede hablar bien de los resultados de antemano», afirma Barbarez, prudente. «Pero sí de las emociones», añade, fiel a su credo de anteponer los sentimientos: «Le he dicho a todo nuestro pueblo: pasemos un bonito verano. Llevaremos vuestra voz a Estados Unidos. Muchos vendrán a Estados Unidos y los escucharemos. Quiero hacer que la gente se sienta orgullosa y verles sonreír».

  • La convocatoria de Bosnia y Herzegovina para el Mundial de 2026


    GOL

    Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

    DEFENSA

    Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Nidal Celik (RC Lens), Sead Kolasinac (Atalanta), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (Schalke 04), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Génova), Amar Dedic (Benfica Lisboa)

    CENTROCAMPISTAS

    Amir Hadziahmetovic (Hull City), Benjamin Tahirovic (Bröndby Copenhague), Ivan Sunjic (Pafos FC), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Berna), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec)

    DELANTEROS

    Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04).


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