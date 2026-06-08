El segundo grupo de la convocatoria de Bosnia-Herzegovina para el Mundial está formado por «jugadores de alrededor de 30 años que ejercen de líderes», explica Barbarez. Uno de ellos es el exjugador del Schalke Sead Kolasinac (32 años, Atalanta de Bérgamo), el segundo que permanece en la plantilla desde 2014 junto a Dzeko. El portero Nikola Vasilj (30), que deja el FC St. Pauli tras el descenso, es el otro referente y titular indiscutible desde la llegada de Barbarez. El exjugador del Hertha Ivan Sunjic (29, Pafos FC), que en 2017 jugó un partido con Croacia, fue convencido por Barbarez para vestir la camiseta bosnia y aporta estabilidad al centro del campo.

El delantero del Stuttgart Ermedin Demirović, habitual compañero de ataque de Dzeko, completa este grupo. «Es como si Alemania ganara un título mundial», declaró el jugador de 28 años a Sport Bild sobre la clasificación de Bosnia-Herzegovina para el Mundial. «Mucha gente se te acerca y te da las gracias por haber traído una sensación de alegría al país». Demirovic, nacido y criado en Hamburgo, podría haber jugado con Alemania, pero desde la selección sub-16 optó por sus raíces bosnias.

«Lo hice por mi abuelo. En vacaciones siempre íbamos a verlo; él estaba muy orgulloso y se lo contaba a todos. Ya falleció, pero voy al Mundial por él y por mi familia, que sufrió mucho», añadió. «Entre 1992 y 1995 hubo guerra en Bosnia-Herzegovina; la gente sufrió mucho y aún hoy, en algunos lugares, vive con muy poco. Llevarles el Mundial hace todo más especial», concluye.

La historia de su país natal ha marcado de forma decisiva la trayectoria vital de Barbarez. «Más bien me vi obligado a huir, si se puede decir así», recordaba en una entrevista con 11Freunde sobre el invierno de 1991/92. Poco antes del conflicto, su padre lo envió de Mostar a Hannover con el pretexto de visitar a un tío. Quería volver, pero la guerra se lo impidió y, tras una prueba exitosa con el Hannover 96, jugó el resto de su carrera en Alemania.

Tras pasar por Hannover y Union Berlin, Barbarez llegó a la Bundesliga con el Hansa Rostock. Sus actuaciones atrajeron al seleccionador Berti Vogts, que pensó en naturalizarlo. «Si lo hubiera llamado, quizá hoy sería varias veces mundialista y europeo. Para mí, esa opción nunca existió, porque siempre quise jugar para el país en el que nací», explicó Barbarez.

Alajbegovic, nacido en Colonia y formado en las canteras del Colonia y el Bayer Leverkusen, ya jugaba con Bosnia desde la sub-15; Barbarez le ayudó a debutar con la absoluta el año pasado.

Alajbegovic lidera el tercer grupo de la convocatoria para el Mundial, del que Barbarez se muestra orgulloso: «Muchos chicos de 19, 20, 21 años. Somos casi el equipo más joven de este Mundial. Me gusta mucho», subrayó. A sus 18 años, tras una gran temporada con el RB Salzburgo, ya atrae a grandes clubes. En el Mundial puede aumentar aún más su valor, y en la fase de clasificación ya mostró su frescura y valentía.

Suele entrar como revulsivo y, con sus regates y su ingenio, desordena una y otra vez las defensas rivales. En noviembre, en la vital victoria 3-1 sobre Rumanía, Barbarez lo lanzó en la segunda parte con el 0-1 y el joven impulsó la presión que dio la vuelta al partido. En la semifinal de la repesca contra Gales, en marzo, centró el córner que Dzeko cabeceó al 1-1 justo antes del final.