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«A veces los intereses del club son distintos»: por qué Carlo Ancelotti elegirá a Estevao pese a su papel de suplente en el Chelsea
Ancelotti deja clara su política de selección con Estevao
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, atendió a los medios antes del doble enfrentamiento de la Canarinha contra Australia y aclaró su postura sobre el joven delantero Estevao. Al responder a preguntas sobre la reducción de minutos del futbolista en el Chelsea, el técnico italiano insistió en que las convocatorias de la selección funcionan de manera independiente a las decisiones de los clubes.
Ancelotti confirmó que el jugador de 19 años sigue siendo una pieza central del proyecto a largo plazo de Brasil para el Mundial.
También afirmó su intención de darle a Estevao minutos valiosos durante la ventana internacional para apoyar su desarrollo.
- Getty Images Sport
El seleccionador prioriza el desarrollo de la selección nacional por encima del estatus de los clubes
Al explicar su enfoque con el talento emergente, Ancelotti señaló que las prioridades de los clubes no siempre coinciden con las necesidades de la selección nacional. Al reconocer el potencial a largo plazo de Estevao, el veterano técnico reiteró su compromiso de proporcionar al joven atacante experiencia internacional.
Ancelotti subrayó que mantener la confianza en los jugadores jóvenes es esencial para construir una base sólida en la plantilla.
«A veces, el interés del club no es el interés de la selección nacional», explicó Ancelotti. «Para nosotros, Estevao, junto con otros jugadores jóvenes, es muy, muy importante. Aunque no juegue o no tenga minutos en su club, lo convocaré porque creemos que es muy importante para el futuro y vamos a darle la oportunidad de mejorar su proyección».
El seleccionador revela el once inicial para el duelo contra Australia
Durante la rueda de prensa, Ancelotti dio el inusual paso de leer su once inicial completo para el partido inaugural contra Australia. La alineación presenta una línea de ataque formada por Raphinha, Vinicius Junior, Endrick y Estevao, acompañada de una advertencia en tono distendido a los periodistas.
El técnico también valoró a sus extremos clave, elogiando el impresionante estado de forma de Raphinha en el Barcelona mientras expresaba plena confianza en Vinicius Junior.
«El equipo de mañana será: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Endrick y Vinicius Junior», declaró Ancelotti. «¡Pero no os acostumbréis, no os acostumbréis!»
- Passion2Press
Brasil arranca su gira internacional en Australia
Brasil prepara su serie de dos partidos contra Australia antes de enfrentarse a India como parte de una gira internacional destinada a integrar a jóvenes talentos y poner a prueba la profundidad de la plantilla. Ancelotti respaldó las iniciativas estructurales de la CBF diseñadas para fomentar la creatividad y la disciplina táctica en todas las categorías de edad.
El seleccionador también apoyó las normas sobre convocatorias nacionales destinadas a dar a los jóvenes jugadores brasileños más tiempo de juego en la máxima categoría.
Brasil se prepara para saltar al campo en Australia con el objetivo de establecer una fuerte cohesión de equipo.
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