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«A veces jugará, otras no»: Cristiano Ronaldo sabe que deberá aceptar un nuevo papel bajo las órdenes de Jorge Jesus si quiere seguir en la selección de Portugal, donde ya suma 233 partidos
Jesús toma las riendas de la Seleção
El nombramiento de Jesús como nuevo seleccionador de Portugal marca un cambio tras la decepción en el Mundial 2026.
El expresidente del Benfica, Vieira, quien trabajó codo con codo con Jesús en el Estadio da Luz, afirma que este técnico de 72 años es la persona indicada para llevar al país hacia adelante.
En declaraciones a Antena 1, afirmó: «Lo conozco muy bien. Es un gran profesional. No soy el único que lo dice; los jugadores que han trabajado con él coinciden». Es una elección acertada. Tener de nuevo un seleccionador portugués es muy importante; el último fue Fernando Santos, ahora llega Jorge y estoy seguro de que nos hará felices».
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Gestionar la transición de Ronaldo
La principal urgencia del nuevo entrenador es gestionar los últimos años de Ronaldo, cuya titularidad se examina con lupa. Vieira, que trabajó con él en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, afirmó que el veterano, con 233 partidos internacionales, debe aceptar que no jugará siempre.
Sobre la gestión de la estrella del Al-Nassr, con quien Jesús trabajó en la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada, Vieira añadió: «Creo que sabe cómo manejar la situación. Tiene una gran relación con Ronaldo, que también sabe que el final se acerca. Deberá aceptar que, a veces, jugará; otras, no».
El legendario legado internacional de Ronaldo
Aunque su papel disminuya, el impacto de Ronaldo en la selección portuguesa sigue siendo único. Sus récords de goles y partidos quizá nunca se superen en Europa.
Aunque se ha especulado sobre su retirada, Jesús quiere asegurar una transición respetuosa para este héroe nacional.
El propio Jesús ha rechazado las especulaciones sobre una renovación total y ha prometido continuidad: «La gente podría pensar que el nuevo seleccionador va a llegar y cambiar a muchos jugadores. Eso no va a pasar. No soy tonto. Además, no tengo tiempo suficiente para incorporar a varios jugadores que no han sido convocados esta vez».
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La estrategia para el éxito
Vieira respalda a Jesús por su disciplina táctica y su filosofía de «partido a partido», que ya le dio títulos en otros clubes.
Al respecto, Vieira aclaró: «Tenemos que ganar los partidos, uno a uno. Su política es ganar partido a partido: el próximo siempre es el más importante. Todos queremos ganar, pero debemos reconocer que los rivales también juegan».
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