En el minuto 14 del partido en Arlington, el centrocampista del Bayern se peleó con el capitán español Rodri. Este se escapó con el balón, Olise se tiró al suelo y le golpeó con la suela abierta justo por encima del tobillo izquierdo.
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«A un paso de la tarjeta roja»: una fea jugada de Michael Olise en la semifinal del Mundial contra España causa revuelo
La jugada enfadó a los españoles y, poco después, muchos aficionados pidieron en redes una tarjeta roja. El árbitro Iván Barton (El Salvador) no mostró ni siquiera una amonestación.
Algunos aficionados y el experto de MagentaTV, Mats Hummels, se mostraron sorprendidos al ver la repetición: «En la imagen fija parece muy feo, pero por falta de intensidad solo es amarilla; no llegó a completarla».
- AFP
Hummels sobre la falta de Olise a Rodri: «No estuvo lejos de una posible tarjeta roja»
El campeón del mundo en 2014 opinó sobre el árbitro: «Debía haber mostrado la amarilla. No lo hizo porque Adrien Rabiot ya tenía una y no quería parecer parcial». Y añadió: «Podría haber sido roja, hay que dejarlo claro».
Para el experto en arbitraje Patrick Ittrich, la entrada de Olise «tenía todos los ingredientes para una tarjeta roja». Hummels respondió: «Según el manual, sí; según cómo veo el fútbol, no. Es una semifinal del Mundial, minuto 14; no es lo mismo que en la tercera jornada de Liga de Campeones o de un Mundial».
La dura falta sobre Rodri reflejó el partido de Olise en la primera parte. El hasta entonces brillante atacante apenas encontró espacios ante la sólida y móvil defensa española. Tras media hora y con el 0-1, regresó a la banda derecha desde su nueva posición de mediapunta, sin lograr influir en el juego.
Las etapas de la carrera profesional de Michael Olis:
Club Período FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 – presente
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