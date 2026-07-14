Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

«A un paso de la tarjeta roja»: la fea jugada de Michael Olise en la semifinal del Mundial contra España causa revuelo

World Cup
Francia vs España
Francia
España
M. Olise

La estrella francesa Michael Olise no podría quejarse de una amonestación, o incluso de una expulsión, en los primeros minutos de la semifinal del Mundial contra España.

En el minuto 14 del partido en Arlington, el centrocampista del Bayern se enzarzó con el capitán español Rodri. Este se escapó con el balón, Olise se tiró al suelo y le golpeó con la suela abierta justo por encima del tobillo izquierdo.

  • La jugada enfadó a los españoles y, minutos después, muchos usuarios pidieron en redes la tarjeta roja. El árbitro Iván Barton (El Salvador) no mostró ni siquiera una amonestación.

    Algunos aficionados y el experto de MagentaTV, Mats Hummels, se mostraron sorprendidos al ver la repetición: «En la imagen fija parece muy feo, pero por falta de intensidad solo es amarilla; no llegó a completarla».

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Hummels sobre la falta de Olise a Rodri: «No estuvo lejos de una posible tarjeta roja»

    El campeón del mundo en 2014 opinó sobre el árbitro: «Debía haber mostrado la amarilla; no lo hizo porque Rabiot ya tenía una y no quería parecer parcial». Añadió: «Podría haber sido roja, hay que decirlo».

    Para el experto en arbitraje Patrick Ittrich, la entrada de Olise «tenía todos los ingredientes para una tarjeta roja». Hummels respondió: «Según el manual, sí; según mi visión del fútbol, no. Es una semifinal del Mundial, minuto 14; no es lo mismo que en la tercera jornada de Liga de Campeones o en una semifinal del Mundial».

    La dura falta sobre Rodri reflejó su actuación en la primera parte. El hasta entonces brillante atacante apenas encontró espacios ante la sólida y móvil defensa española. Tras media hora y con el 0-1, regresó a la banda derecha desde su nueva posición de mediapunta, sin lograr influir en el juego.

  • Las etapas de la carrera profesional de Michael Olis:

    ClubPeríodo
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    FC Bayern2024 – presente

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Francia crest
Francia
FRA
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse
World Cup
España crest
España
ESP
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse