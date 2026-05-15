¡A un lado, Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes hace historia en el Manchester United al ganar por quinta vez el premio al Jugador del Año

El internacional portugués ha marcado ocho goles, pero lo que llama la atención son sus cifras de creatividad. Con 124 ocasiones creadas esta temporada —la cuarta mejor marca en una sola campaña de la Premier League—, Fernandes está a punto de igualar el récord histórico de asistencias del torneo.

Con 19 asistencias en la liga, el capitán del United necesita una más para igualar las 20 de Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y aún le quedan dos partidos.