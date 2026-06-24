Dentro de un año se celebrará en Brasil la Copa Mundial Femenina de la FIFA, marcando la primera vez que este torneo se disputa en Sudamérica.

Ocho ciudades, entre ellas Fortaleza y Río de Janeiro, albergarán a 32 selecciones del 24 de junio al 25 de julio.

A un año del inicio, varias incógnitas persisten.

Ya están clasificadas la anfitriona Brasil, Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda, Alemania, España, Francia y Dinamarca. Sin embargo, muchas selecciones de África, Norteamérica y Europa aún deben asegurar su plaza en las próximas ventanas de clasificación.

Las eliminatorias europeas se jugarán de octubre a diciembre, la Copa Africana de Naciones Femenina arranca el 25 de julio y el torneo de la Concacaf será en noviembre, por lo que potencias como Estados Unidos aún deben ganarse su billete.

Pero la pregunta clave es si Brasil está realmente preparado para acoger este Mundial.

El país tiene infraestructuras de primer nivel y un legado futbolístico legendario, pero la FIFA y los organizadores locales aún buscan dejar un legado duradero para el fútbol femenino. Además, se plantea qué lugar ocupa este deporte en la identidad deportiva brasileña: es la tierra de Marta y una de las culturas futbolísticas más ricas del mundo, pero el fútbol femenino sigue a la sombra del masculino.

En las próximas semanas se hablará del calendario, los traslados, la experiencia de los aficionados, las favoritas y las posibles revelaciones. Después del Mundial masculino de este verano, habrá lecciones que aprender. El camino hacia Brasil 2027 ya está en marcha y estas son las cinco historias que lo marcarán.