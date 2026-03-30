«A todos les hace sonreír»: en el FC Bayern nadie se toma en serio los rumores sobre una superestrella

«Estos rumores hacen sonreír a todos en el club», aclaró Rummenigge en una entrevista con un periodista del diario deportivo español AS. «Ustedes saben mejor que nadie cómo funciona el circo mediático. Le quedan tres años de contrato; no hay nada más que decir al respecto. La gente viene al estadio por jugadores como él», añadió.

Anteriormente, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, y el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, ya habían declarado que Olise no estaba en venta. «No le damos ninguna importancia», dijo Eberl en Sport Bild sobre una posible marcha de Olise. «Sea cual sea el club que le haga ojitos: quien juega en el FC Bayern sabe lo que tiene en el FC Bayern», afirmó Dreesen, convencido de que el francés no se marchará de Múnich en un futuro próximo.