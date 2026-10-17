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«A todo el mundo le gusta que alguien fracase»: Daniel Farke, entrenador del Leeds United, defiende al cuestionado Michael Carrick mientras crece la presión en el Manchester United
Un comienzo difícil en el Manchester United
Carrick ya está bajo presión en el United tras un inicio decepcionante de la presente temporada. El técnico de 45 años solo ha logrado dos victorias en los nueve primeros partidos del equipo en todas las competiciones.
Asumió el mando en Old Trafford tras la marcha de Ruben Amorim en enero. Carrick logró que el Manchester United se clasificara para la Champions League gracias a una brillante racha de resultados durante la segunda mitad de la pasada temporada.
Sin embargo, el reciente empeoramiento de los resultados ha sometido su futuro a largo plazo a un intenso escrutinio. Este creciente clima negativo ha llevado ahora al también entrenador Farke a salir con firmeza en su defensa.
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Farke pide poner fin a la negatividad tóxica
Farke está convencido de que Carrick merece mucho más respeto por el trabajo que ya ha realizado. Cree que la cultura del fútbol actual se apresura demasiado a juzgar y desacreditar a los entrenadores prometedores.
«En el fútbol, como en la sociedad, tenemos la tendencia a querer que todo el mundo vaya más rápido y a dudar un poco más de todos», explicó Farke, según recoge Metro.
«Con la evolución de las redes sociales, y no me estoy quejando, es un hecho que todo el mundo se muestra negativo y disfruta cuando alguien fracasa. No me gusta esta evolución de nuestra sociedad, en absoluto. En el fútbol ocurre lo mismo, así que no podremos evitarlo. Es un hecho con el que tenemos que lidiar, aunque siga sin gustarme.
«En la medida en que dependa de mí, no seguiré esa corriente. Si pensamos en Michael, no tenemos demasiados técnicos y entrenadores ingleses jóvenes en la Premier League».
Proteger a los jóvenes entrenadores británicos en el fútbol
El duro escrutinio al que está sometido Carrick resulta especialmente frustrante para Farke, dada la escasez de entrenadores formados en el país que trabajan al más alto nivel. Cree que el exentrenador del Middlesbrough demostró su enorme valía al estabilizar al Manchester United durante un periodo turbulento.
«Llegó [al United] la temporada pasada y, en aquella situación, ayudó mucho a estabilizar el club, a enderezar el rumbo. Hizo un trabajo increíble», señaló Farke.
«Ahora mismo, después de seis partidos, no han tenido un comienzo horrible. Por supuesto, según sus propias expectativas, quieren luchar por el título y están a mitad de tabla, y ya empiezan las críticas. No me gusta».
Y añadió: «Si tenemos entrenadores jóvenes y prometedores, vamos a cuidarlos un poco, especialmente a los que tienen pasaporte británico. Hay que tener presente lo que hizo por el club durante muchos, muchos años como jugador y lo que hizo por él la temporada pasada, en una situación muy difícil en la que mucha gente habría dudado antes de dar un paso al frente para ayudar en plena temporada. Hizo un trabajo extraordinario.
«No creo que vayamos en la dirección correcta. No me gusta, no entiendo por qué hacemos esto, especialmente con nuestros jóvenes entrenadores británicos. Me gusta que los jóvenes entrenadores británicos se abran camino y, por eso, no entiendo tanta negatividad. Parece que desde fuera se quiere cuestionar a todo el mundo y verlos fracasar a todos. Creo que deberíamos alegrarnos de tener a alguien con tanto potencial y no cuestionarlo demasiado pronto».
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Carrick, bajo presión para conseguir resultados
Pese al apasionado respaldo de Farke, Carrick es plenamente consciente de que los resultados deben mejorar pronto en Old Trafford. El Manchester United aspira a luchar por los grandes títulos y actualmente se encuentra en la zona media de la tabla.
Ahora toda la atención se centra en sus próximos partidos, en los que buscará escalar posiciones en la Premier League. Carrick necesita recuperar la fórmula ganadora que le permitió asegurarse un puesto en la máxima competición europea hace apenas unos meses.
Si el United logra encadenar una serie de buenas actuaciones, el ruido externo se apagará sin duda. Hasta entonces, el joven entrenador deberá superar este difícil periodo y demostrar que es la persona adecuada para llevar al club hacia delante.
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