¡A Thomas Tuchel no le importa la reputación! El seleccionador de Inglaterra deja fuera del Mundial a los decisivos Cole Palmer y Phil Foden, mientras que Ivan Toney recibe una sorpresiva convocatoria

En las 24 horas previas al anuncio oficial de la convocatoria, el viernes por la mañana, se filtraron tantos descartes que muchos se preguntaron quiénes viajarían. Por deducción, al final quedó claro qué jugadores incluyó el técnico alemán en su lista.

Fiel a su lema «el equipo por encima del talento», dejó fuera a varios nombres destacados y a otros que parecían merecer un puesto, lo que desató la polémica en redes y medios.

«Buscamos un plantel equilibrado», afirmó Tuchel en rueda de prensa. «Si hubiéramos convocado a todos, habríamos dejado fuera a varios talentos extraordinarios. De cualquier modo, si hubiéramos llamado a esos nombres, otros cinco grandes se quedarían fuera y hablaríamos de ellos. Es parte del trabajo».

Pero si Inglaterra fracasa este verano en Norteamérica y no gana el Mundial, este momento se recordará como el inicio del declive.

En GOAL analizamos quiénes son los ganadores y los perdedores tras el polémico anuncio de la convocatoria de Inglaterra.