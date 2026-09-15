Getty/GOAL
Traducido por
A Thomas Tuchel le piden acelerar la incorporación del jugador del Nottingham Forest Liam Delap como posible sucesor de Harry Kane en Inglaterra
La búsqueda del heredero de Kane
Una Inglaterra sin su talismánico capitán, Kane, es una perspectiva difícil de asumir para muchos aficionados. Con el prolífico delantero ya con 33 años, la realidad de un futuro sin él liderando el ataque se acerca rápidamente para Inglaterra.
Encontrar un sustituto adecuado está resultando ser un gran quebradero de cabeza para la selección, ya que la diferencia de calidad entre Kane y el resto del grupo de atacantes sigue siendo significativa. El grupo de delanteros centros jóvenes de élite que esperan su oportunidad parece inquietantemente escaso de cara a futuros torneos internacionales.
Sin embargo, Jordan, de talkSPORT, ha ofrecido una posible solución al seleccionador de Inglaterra, Tuchel. Ha instado al técnico a seguir muy de cerca al delantero del Forest Delap.
- Getty Images Sport
Saliendo del vacío de Stamford Bridge
Delap abrió hace poco su cuenta goleadora con el Forest por todo lo alto, al ver puerta en la victoria por 2-1 a domicilio ante el Aston Villa. Este impacto inmediato ha desatado el debate sobre sus credenciales internacionales y sobre si el jugador de 23 años podría acabar cubriendo el enorme vacío que dejará Kane. Jordan cree que Delap tiene las condiciones en bruto para triunfar al más alto nivel, pese a un reciente periodo complicado en la capital.
"Puede que Delap lo consiga, es un buen jugador", dijo Jordan cuando fue preguntado por las opciones internacionales del delantero. "Hizo una gran temporada en el Ipswich, en un equipo que realmente podía competir, y marcó algunos goles.
"Se fue al Chelsea y se perdió en el vacío. Eso les pasa a los jugadores jóvenes. Se ha ido al Nottingham Forest, dos partidos; ¡boom! Empieza a marcar goles."
Superar una frustrante pesadilla en el Chelsea
Delap busca actualmente reconstruir su reputación tras una campaña profundamente frustrante en el Chelsea la temporada pasada. Llegó a Stamford Bridge en 2025 por una cuantiosa cantidad de 30 millones de libras, después de recibir grandes elogios por marcar 12 goles en la Premier League durante la temporada del descenso del Ipswich Town.
Muchos esperaban que el joven delantero diera un paso adelante en el oeste de Londres, pero una serie de contratiempos desafortunados descarriló su progresión. Una lesión en los isquiotibiales apenas dos semanas después del inicio de la temporada le mantuvo de baja durante dos meses cruciales.
Su desarrollo se vio aún más perjudicado por los constantes cambios de entrenador y una dolorosa luxación de hombro. En consecuencia, Delap terminó su etapa en el Chelsea con un paupérrimo balance de solo dos goles en 41 partidos entre todas las competiciones.
- Getty Images Sport
Recuperando la forma en el Nottingham Forest
Ahora, completamente liberado de su pesadilla en el oeste de Londres, Delap ya está mostrando destellos de su verdadero potencial en el City Ground. Para Tuchel e Inglaterra, los próximos meses serán cruciales para seguir de cerca la regularidad del jugador de 23 años. Si Delap puede mantener su impulso inicial y liderar con eficacia el ataque del Forest, una convocatoria internacional podría estar pronto en el horizonte.
La prioridad inmediata para el joven delantero es encadenar una serie de titularidades y demostrar que puede rendir en la máxima categoría semana tras semana. Si lo consigue, Inglaterra podría encontrar por fin al ansiado sucesor de Kane.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias