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«A su debido tiempo, diré la verdad»: Cristiano Ronaldo lanza un comunicado desafiante tras abandonar la concentración de Portugal
Ronaldo publica un comunicado oficial
Según un informe de Marca, Ronaldo ha confirmado su salida de la concentración de Portugal mediante un comunicado directo en las redes sociales. Su comunicado llegó poco después de que el seleccionador Jorge Jesus ofreciera una rueda de prensa y de que se produjeran conversaciones de emergencia con la Federación Portuguesa de Fútbol.
Ronaldo declaró: "Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección nacional". La salida se produce justo antes de un crucial partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca.
Prometiendo revelar la verdad exacta
La relación entre el jugador y el seleccionador se rompió cuando Ronaldo se quedó sin jugar como suplente en la victoria por 2-1 sobre Noruega. Tras el partido, se marchó directamente al túnel de vestuarios.
En su publicación en redes sociales, Ronaldo prometió total transparencia sobre las consecuencias del desencuentro. Añadió: "A su debido tiempo, contaré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que llevaron a mi salida de la selección nacional, con la que siempre he estado plenamente comprometido. Por ahora, es momento de desear a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción, la mejor de las suertes".
Tensión por los minutos de juego
La disputa se centra en los minutos de juego y en la comunicación. Jesus optó por alinear de inicio a Joao Felix y Goncalo Ramos en ataque contra Noruega, y ambos jugadores vieron puerta. Pese a estar calentando en la segunda parte, Ronaldo se quedó en el banquillo.
Más tarde, Jesus insistió en que había informado a su capitán de que quizá no jugara. El entrenador declaró: "Le dije al jugador que no iba a jugar. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no lo harás. Ningún jugador me hará cambiar de opinión".
- AFP
¿Qué le espera ahora al capitán?
Ronaldo ha salido de Copenhague en su jet privado con destino a Madrid. Aunque esta marcha anticipada le deja fuera de los próximos partidos de la Liga de Naciones, sigue sin estar claro si el delantero pretende retirarse definitivamente del fútbol internacional o simplemente dar un paso al lado mientras Jesus siga al mando.
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