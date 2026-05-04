A la decepción y la frustración por el arbitraje se fue sumando el orgullo en Giulia Gwinn y sus compañeras. «Volvemos a Múnich con la cabeza bien alta», las animó Herbert Hainer. Tras el fracaso del triplete, el presidente del FC Bayern miró hacia un futuro que desea prometedor.
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¿A solo un paso? Lo que le falta al FC Bayern para alcanzar la élite europea
El campeón alemán «ha plantado cara al mejor equipo del mundo», elogió Hainer tras el 2-4 (1-2) ante el FC Barcelona, y así, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, «ha demostrado que el FC Bayern se consolida en la élite internacional». La ansiada Copa de Europa motiva al club, ya dominante en la Bundesliga.
«Nuestro futuro será brillante si seguimos por este camino», pronosticó el orgulloso entrenador José Barcala. La directora Bianca Rech añadió en la BR: «Este año hemos dado un paso adelante. Eso nos lo llevamos con nosotros». Para recortar del todo la distancia con la élite europea, hacen falta más esfuerzos, algo que Barcelona y Lyon llevan años demostrando.
Esta constancia da resultados a largo plazo. El Barça, más astuto pero vulnerable, cuenta con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí y alcanza su sexta final consecutiva. El OL Lyonnes, con Jule Brand, buscará su noveno título el 23 de mayo en Oslo.
- AFP
FC Bayern: un nuevo estadio como punto de partida, y la mirada puesta en Inglaterra
Pero las cosas cambian. En Múnich, la compra del estadio de Unterhaching senta las bases del futuro: tras reformarlo, albergará partidos y entrenamientos. Se esperan grandes inversiones para impulsar la Bundesliga femenina.
«Entre 700 y 800 millones de euros en los próximos ocho años», indicó Katharina Kiel, presidenta de la recién creada asociación de la liga FBL, en la revista kicker. Tras el fracaso de las negociaciones con la Federación Alemana de Fútbol (DFB), el proyecto de reorientación mira cada vez más hacia Inglaterra.
Cada vez más futbolistas de élite se marchan a la Women’s Super League; incluso Georgia Stanway, el motor del centro del campo del Bayern, podría volver a su país. «Como en el fútbol masculino, esos millones no son sostenibles, pero distorsionan la competencia. Encontraremos una respuesta», afirmó Kiel.
Para Gwinn y sus compañeras, esas promesas no compensaron la amargura de quedarse fuera de la primera final tras el 1-1 de ida. «La sensación es que estábamos ahí», lamentó la capitana del DFB. El 3-4 de Pernille Harder (90'), anulado tras la intervención del VAR por una falta, aumentó la frustración: «Así es como se mata el partido».
El Bayern podrá aprovechar su fuerte, aunque tardío, resurgimiento en la final de la Copa DFB. El 14 de mayo (16:00 h/ZDF y Sky) en Colonia, contra su eterno rival nacional, el VfL Wolfsburgo, buscará de nuevo el doblete antes de lanzarse de nuevo a la conquista de la corona europea.