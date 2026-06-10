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Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

A Roberto De Zerbi le gustan «muchos jugadores» del Tottenham, pero un amigo del entrenador explica por qué es poco probable que fiche al exdelantero del Everton

R. De Zerbi
Tottenham
M. Kean
E. Viviano
Fiorentina
Serie A
Premier League
Fichajes

Roberto De Zerbi ya genera ruido en el mercado al buscar renovar la plantilla del Tottenham, pero el fichaje de Moise Kean no sería tan seguro como indican los rumores. Aunque se ha especulado con el regreso del exjugador del Everton a la Premier League, un amigo del entrenador de los Spurs duda que el acuerdo se concrete.

  • Viviano duda sobre los rumores que vinculan a Kean con Londres.

    Aunque se rumorea que De Zerbi quiere fichar a Kean, delantero de la Fiorentina, este verano, el exguardameta italiano Emiliano Viviano duda de que vaya al Tottenham. Viviano, amigo del técnico de los Spurs, afirma que De Zerbi le ha mencionado muchos jugadores, pero nunca a Kean.

    En Radio Firenze Viola, afirmó: «No sé adónde podría ir Kean ni qué equipos estarían interesados. En cuanto al Tottenham, no me lo creo mucho. Conozco bien a De Zerbi y me ha hablado de muchos jugadores que le gustan, pero nunca de él».

    • Anuncios
  • Hellas Verona FC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    Fuerte competencia en la delantera de los Spurs

    Aunque De Zerbi quisiera fichar al internacional italiano, el Tottenham ya tiene muchos delanteros. Por eso, primero debería vender a alguno de ellos antes de incorporar a otro este verano.

    Viviano lo confirma: «Primero tendrían que vender a Randal Kolo Muani, Richarlison o Dominic Solanke». 

    Con tantas opciones, el camino de Kean hacia la titularidad en Londres se complica. Kolo Muani, cedido por el París Saint-Germain, está a punto de regresar a Francia.

  • La admiración de De Zerbi por el internacional italiano

    De Zerbi admira a los delanteros versátiles y Kean, autor de 8 goles en 26 partidos de la Serie A este curso pero de 25 en 44 el anterior, encaja en ese perfil.

    Los Spurs, que evitaron el descenso en la última jornada y marcaron solo 48 goles en toda la temporada, necesitan refuerzos urgentes. Con 13 tantos en 26 partidos con Italia, Kean ha demostrado que, bien asistido, puede rendir al máximo nivel y ser la solución ofensiva que busca el club londinense.

  • Goncalo Ramos PSGGetty Images

    Opciones alternativas y el factor Ramos

    Kean está en la lista del Tottenham, pero el club busca otras opciones ante un ajetreado mercado de fichajes. Según algunos medios, el PSG ha ofrecido a Goncalo Ramos, una alternativa que el equipo de fichajes valoraría si el traspaso del jugador de la Fiorentina se complica. El internacional portugués quiere más minutos y ya celebró la Liga de Campeones con el PSG.