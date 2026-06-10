A Roberto De Zerbi le gustan «muchos jugadores» del Tottenham, pero un amigo del entrenador explica por qué es poco probable que fiche al exdelantero del Everton

Aunque se rumorea que De Zerbi quiere fichar a Kean, delantero de la Fiorentina, este verano, el exguardameta italiano Emiliano Viviano duda de que vaya al Tottenham. Viviano, amigo del técnico de los Spurs, afirma que De Zerbi le ha mencionado muchos jugadores, pero nunca a Kean.

En Radio Firenze Viola, afirmó: «No sé adónde podría ir Kean ni qué equipos estarían interesados. En cuanto al Tottenham, no me lo creo mucho. Conozco bien a De Zerbi y me ha hablado de muchos jugadores que le gustan, pero nunca de él».