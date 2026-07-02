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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

A raíz del partido contra Egipto, un exfuncionario iraní demanda a la FIFA 1 000 millones de dólares ante un tribunal estadounidense

Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
USA vs Bosnia and Herzegovina
USA
Bosnia and Herzegovina
FEATURES
Egipto
Irán
EE. UU.
Bosnia y Herzegovina

Irán no logró clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial

El político iraní Lotfollah Kaveh Afrasiabi, ya acusado por Estados Unidos de actuar como agente no registrado de Teherán, ha demandado a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, y a varios responsables de la federación, tras la exclusión de la selección de su país del Mundial por una decisión arbitral controvertida.

Afrasiabi, de 68 años, fue asesor del equipo nuclear iraní durante la administración Obama.

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    «Discriminación flagrante»

    Afrasiabi pide que la demanda se tramite como una acción colectiva en nombre de hasta 91 millones de iraníes e iraní-estadounidenses que apoyaron a la selección nacional iraní y sufrieron un trauma emocional por la flagrante discriminación contra su equipo, según la demanda civil presentada el 30 de junio ante un tribunal federal de Boston (Estados Unidos).

    En la demanda critica «el doble rasero, la hipocresía y la flagrante discriminación» de la FIFA, que anuló el gol de la victoria ante Egipto tras revisar el VAR y considerar fuera de juego al autor.

    El empate 1-1 dejó a Irán con 3 puntos, en tercera posición del Grupo 7 y fuera del torneo.

    La demanda asegura que hay «pruebas claras» de que el VAR tomó una decisión «errónea» para privar a Irán de la victoria. El exfutbolista Zlatan Ibrahimović, analista de Fox Sports, calificó la anulación de «robo» y consideró que la FIFA debe disculparse con Irán, pues las imágenes muestran que un defensa egipcio estaba detrás de los jugadores iraníes.

    La denuncia concluye: «Las acciones de los demandados convencieron a los demandantes y a otros en su misma situación de que a Irán se le había robado la victoria y la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, causándoles una experiencia traumática».

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    Demanda ante un tribunal estadounidense

    En una llamada telefónica, Afrasiabi declaró al periódico británico «The Independent» que su reclamación de mil millones de dólares era «muy generosa» e incluso inferior al daño real.

    Añadió: «Si tuviera un jurado imparcial, podría pedir incluso más, dada la gravedad de la conducta de la FIFA».

    Y añadió: «La FIFA debería haber hecho algo», pues la anulación del gol y otros desaires de EE. UU. a la selección iraní «enfurecieron a millones de iraníes, incluido yo mismo».

    Afrasiabi, profesor de Harvard y autor de más de 30 libros, fue detenido en 2021 en Watertown (Massachusetts) por no registrarse como agente extranjero de Irán.

    La fiscalía alegó que había trabajado en secreto durante más de una década para influir en la opinión pública a favor de Teherán; él lo negó y se definió como un mero «asesor» comprometido con la reconciliación entre ambos países.

    En 2023, Biden lo indultó como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos e Irán gestionado por Catar, y desde entonces reside en el área de Boston.

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    «91 millones de ciudadanos»

    La demanda colectiva, según la denuncia, incluye a más de 91 millones de ciudadanos iraníes y a más de un millón de iraníes residentes en Estados Unidos que sufren «gran sufrimiento».

    La demanda aclara que quedan excluidos quienes se opongan a la selección nacional iraní, incluidos opositores políticos y medios que los apoyan.

    Si la demanda avanza, Afrasiabi destinará parte de la indemnización a programas deportivos juveniles en Irán.

    Y añadió: «Ahora, mi prioridad principal es entregarles los documentos correctamente y, después, librar la batalla cuando presenten una solicitud para desestimar el caso».