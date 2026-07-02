A raíz del partido contra Egipto, un exfuncionario iraní demanda a la FIFA 1 000 millones de dólares ante un tribunal estadounidense

Afrasiabi pide que la demanda se tramite como una acción colectiva en nombre de hasta 91 millones de iraníes e iraní-estadounidenses que apoyaron a la selección nacional iraní y sufrieron un trauma emocional por la flagrante discriminación contra su equipo, según la demanda civil presentada el 30 de junio ante un tribunal federal de Boston (Estados Unidos).

En la demanda critica «el doble rasero, la hipocresía y la flagrante discriminación» de la FIFA, que anuló el gol de la victoria ante Egipto tras revisar el VAR y considerar fuera de juego al autor.

El empate 1-1 dejó a Irán con 3 puntos, en tercera posición del Grupo 7 y fuera del torneo.

La demanda asegura que hay «pruebas claras» de que el VAR tomó una decisión «errónea» para privar a Irán de la victoria. El exfutbolista Zlatan Ibrahimović, analista de Fox Sports, calificó la anulación de «robo» y consideró que la FIFA debe disculparse con Irán, pues las imágenes muestran que un defensa egipcio estaba detrás de los jugadores iraníes.

La denuncia concluye: «Las acciones de los demandados convencieron a los demandantes y a otros en su misma situación de que a Irán se le había robado la victoria y la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, causándoles una experiencia traumática».