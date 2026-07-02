A raíz del partido contra Egipto, un exfuncionario iraní demanda a la FIFA 1 000 millones de dólares ante un tribunal estadounidense

El político iraní Lotfollah Kaveh Afrasiabi, ya acusado por Estados Unidos de actuar como agente no registrado de Teherán, ha demandado a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, y a varios responsables de la federación, tras la exclusión de la selección de su país del Mundial por una decisión arbitral controvertida.
Afrasiabi, de 68 años, fue asesor del equipo nuclear iraní durante la administración Obama.
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