Preguntado por si existe una sensación de inevitabilidad cuando se trata de un traspaso millonario en futuros mercados, el ex del Fulham Zamora, que hablaba en asociación con las apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «Creo que sí.

«Otro al que vi en el partido del Chelsea en Fulham y es simplemente un gran talento. Es un talento fantástico. De nuevo, con 19 años, no le da miedo recibir el balón, quiere el balón, quiere estar en esas posiciones, quiere crear ocasiones, quiere marcar goles.

«Obviamente, que Inglaterra lo lleve y lo meta en la convocatoria también le viene de maravilla para su confianza, y creo que no hará más que crecer. Es otro talento fantástico al que, sin duda, hay que seguir de cerca.

«La cuestión es a quién se va. Últimamente he visto a muchas estrellas salir de la Premier League, algo que no me gusta. Quiero que los mejores jugadores, y desde luego los chicos ingleses, jueguen en Inglaterra. El problema es que los chicos ingleses normalmente tienen un precio prohibitivo o piden un poco más de dinero, lo cual es un poco decepcionante porque me encantaría ver a todos los chicos ingleses jugando en la Premier League».