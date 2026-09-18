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«¿A quién va?» La gran pregunta que rodea al joven talento del Fulham Josh King mientras Bobby Zamora ensalza al adolescente en medio de los vínculos con Arsenal, Liverpool y Borussia Dortmund
Los grandes de Europa siguen muy de cerca la progresión de King
Por el momento no se ha realizado ningún acercamiento formal, con King plenamente centrado y comprometido con lo que sucede en Craven Cottage. Tiene contrato en su actual club hasta el verano de 2029.
Fulham estará deseando que un producto de su cantera siga mucho más tiempo, pero retener sus servicios a largo plazo podría resultar complicado. Eso se debe a que las promesas con ese potencial generan inevitablemente interés desde otros lugares.
Se ha hablado de que Arsenal, Liverpool, Manchester City y Borussia Dortmund siguen muy de cerca la evolución de King. Con solo 19 años, ya ha superado los 50 partidos oficiales, ha estrenado su cuenta goleadora en la Premier League y se ha entrenado con la selección absoluta de Inglaterra de cara al Mundial de 2026.
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¿Es inevitable que King complete un traspaso millonario?
Preguntado por si existe una sensación de inevitabilidad cuando se trata de un traspaso millonario en futuros mercados, el ex del Fulham Zamora, que hablaba en asociación con las apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «Creo que sí.
«Otro al que vi en el partido del Chelsea en Fulham y es simplemente un gran talento. Es un talento fantástico. De nuevo, con 19 años, no le da miedo recibir el balón, quiere el balón, quiere estar en esas posiciones, quiere crear ocasiones, quiere marcar goles.
«Obviamente, que Inglaterra lo lleve y lo meta en la convocatoria también le viene de maravilla para su confianza, y creo que no hará más que crecer. Es otro talento fantástico al que, sin duda, hay que seguir de cerca.
«La cuestión es a quién se va. Últimamente he visto a muchas estrellas salir de la Premier League, algo que no me gusta. Quiero que los mejores jugadores, y desde luego los chicos ingleses, jueguen en Inglaterra. El problema es que los chicos ingleses normalmente tienen un precio prohibitivo o piden un poco más de dinero, lo cual es un poco decepcionante porque me encantaría ver a todos los chicos ingleses jugando en la Premier League».
Lo que King ha dicho sobre sus esperanzas de cara al futuro
El Fulham no debería tener nada que temer por ahora, ya que King había dicho anteriormente a Standard Sport, cuando le preguntaron si siente un sentido de lealtad hacia el club que le dio su gran oportunidad: «Al 100 %. Le debo mucho al Fulham. Mi primer hogar es… donde vivo, pero el Fulham es mi segundo hogar. Esta es mi escuela. Tiene un lugar especial en mi corazón».
Y añadió sobre su ambición más inmediata: «Todavía no soy un líder del [primer equipo], pero me encantaría serlo en el futuro. Sin duda es algo que tengo en el punto de mira. Ya sea en el Fulham o en Inglaterra, sería increíble.
«Nunca voy a decir que estoy preparado para esa responsabilidad. Me queda un camino larguísimo por recorrer, pero ser una leyenda del club y formar parte de un grupo de liderazgo aquí sería un sueño para mí. Liderar con mis acciones es la mejor manera».
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Será difícil retener a la superestrella de la casa
Hablar de convertirse en una «leyenda del club» será música para los oídos de los aficionados del Fulham, ya que, como es lógico, están deseando animar a una estrella surgida de la cantera durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, son plenamente conscientes de que el dinero manda en el fútbol moderno.
Si en algún momento se presentaran grandes ofertas, al Fulham le resultaría difícil hacer oídos sordos y la vista gorda ante cualquier conversación. King forma parte de los planes actuales a orillas del Támesis, pero está por ver qué deparará el futuro.
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