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¿A quién le importa? La estrella del Liverpool Joe Gómez admite que los abucheos de su propia afición «le duelen», mientras se abordan los rumores sobre divisiones en el vestuario de Anfield
Las estrellas veteranas lo están pasando mal
Como el jugador con más antigüedad en la plantilla, Gómez entiende mejor que nadie los cambios de humor de la afición de Anfield. El versátil defensa reconoció su decepción tras el empate 1-1 ante un Chelsea en horas bajas, partido en el que parte de la grada criticó al equipo. El resultado obliga al grupo de Arne Slot a ganar uno de los dos encuentros que quedan para asegurar el top 5.
Al referirse al descontento, Gómez admitió: «Lo notamos. Es lo último que queremos. A los veteranos que hemos vivido tantos buenos momentos aquí nos duele. Si no fuera así, no deberíamos seguir. Queremos enderezar el rumbo. Entiendo la frustración, sí, al 100 %. Lo hemos repetido en público: no estamos donde queremos. Lo entendemos y esperamos que se note nuestra urgencia por ganar», añadió el internacional inglés.
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La polémica por la sustitución de Ngumoha
La decisión de Slot de dar descanso al joven de 17 años Rio Ngumoha, fuente de creatividad de los Reds, provocó la ira de la afición. Sin embargo, Gómez lo defendió desde el banquillo: el jugador había sufrido un problema físico y por eso fue reemplazado por Alexander Isak.
«Desde el banquillo vemos que Rio es joven y ya jugó un partido intenso», explicó Gómez. «Físicamente estaba cansado, y esas son las sutilezas entre bastidores que quizá no notéis. Pero lo entendemos: Rio es un jugador de primer nivel y puede ser una gran estrella para nosotros en el futuro. En los últimos minutos estaba agotado, pero está en racha, se le ve bien y es una amenaza constante; si sale, la gente protesta, y es lógico».
Rumores de un vestuario dividido
Liverpool invirtió mucho en la plantilla, pero atraviesa una temporada difícil y se cuestionó la unidad del vestuario. Gómez desmintió que el grupo esté dividido bajo el liderazgo de Slot y afirmó que los veteranos ayudan a los nuevos a asumir la presión de representar al gigante de Merseyside.
«Todos en ese vestuario quieren hacerlo bien. Si el personal cambia en cualquier lugar de trabajo, siempre lleva un poco de tiempo», apuntó Gómez. «Hay muchas conversaciones y es nuestra responsabilidad, la de todos los jugadores y la de los que ya lo han vivido, transmitir eso en los entrenamientos. Este lugar conlleva muchas expectativas y presión, y lleva tiempo entenderlo y hacerse una idea completa de la situación. Debemos dar lo mejor de nosotros para apoyarnos y ayudar a los chicos a mantener la mente en el lugar adecuado».
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La lucha por clasificarse para la Liga de Campeones
A pesar del ambiente tóxico, la prioridad es evitar que el Liverpool salga del top-5. El empate ante los Blues fue una oportunidad perdida, pero los Reds siguen dependiendo de sí mismos. Sobre la presión al entrenador, Slot afirmó estar «100 % convencido» de que recuperará al público cuando la plantilla esté al 100 % y tenga un verano juntos.
Gómez añadió que el ajuste táctico del nuevo cuerpo técnico aún está en proceso. «Debemos recordar que el año pasado dimos un paso adelante muy efectivo y que uno de los puntos fuertes de nuestro cuerpo técnico es adaptarse a cada partido. A veces el juego no es fluido o falta intensidad con el balón, y eso frustra, pero también hemos controlado partidos. Ahora solo pensamos en clasificar a la Champions; ese es el objetivo», afirmó.