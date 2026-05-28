En la segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, el italiano partía como favorito. Sin embargo, en el tercer set, con 5-2 a su favor, su nivel cayó y apenas conectaba la pelota. Con 33 grados a la sombra, el calor le pesó y el número uno buscó una y otra vez la escasa sombra de la pista central.
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¿A punto de derrumbarse... y de una eliminación sensacional? El drama del gran favorito Jannik Sinner en Roland Garros
En los últimos años, Sinner había sufrido el calor en varias ocasiones; ante Cerúndolo, los problemas empezaron en el tercer set. En su banquillo reinaba la perplejidad cuando cedió su servicio sin ganar ni un punto. Con el marcador 6-3, 6-2 y 5-4 a su favor, pidió un tiempo muerto médico al sentirse «mareado».
Volvió a la pista, pero siguió sin convencer: perdió el tercer set y sufrió un break en el cuarto. Ahora afronta una eliminación inesperada.