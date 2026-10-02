¿A puerta cerrada? Inglaterra se enfrenta a un ambiente inusual, ya que MILES de niños asistirán al choque contra Croacia pese a la sanción de la UEFA

Inglaterra viaja este fin de semana al estadio HNK Rijeka, con capacidad para 8.200 espectadores, para un partido de la Nations League que en un principio se ordenó disputar sin público. La UEFA sancionó duramente a Croacia tras los graves disturbios protagonizados por la afición que empañaron su partido contra Francia en el Stade de France el año pasado.

La policía francesa detuvo a siete personas sospechosas de realizar saludos nazis mientras los aficionados se dirigían al recinto parisino. Posteriormente fueron puestas en libertad sin ser procesadas por falta de pruebas.

Dentro del estadio, los aficionados croatas lanzaron fuegos artificiales y botes de humo. Además, según se informó, las autoridades también encontraron porras y palos de madera afilados en la zona visitante. Como parte del castigo posterior, a Croacia se le prohibió llevar aficionados desplazados a su victoria por 2-1 sobre la República Checa el pasado sábado.



