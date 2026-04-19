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Arsenal Man City title decider GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

¡A por todas, Arsenal! El equipo de Mikel Arteta no necesita dar espectáculo en la final contra el Manchester City ni avergonzarse de cerrar el partido en el Etihad

Opinion
Arsenal
Manchester City
Premier League
FEATURES
Manchester City vs Arsenal
M. Arteta
P. Guardiola
D. Rice

Se presenta como el mayor duelo de la Premier League en años. El domingo el Arsenal visita el Etihad Stadium para medirse al Manchester City en un duelo que desde hace meses se anuncia como decisivo. Con solo seis puntos de diferencia y el City con un partido pendiente, los Gunners de Mikel Arteta, en un momento irregular, no deberían sentir la presión de tener que estar a la altura de una ocasión tan esperada.

Es inusual que el líder y su inmediato perseguidor se midan tan tarde en la temporada, así que los medios ya lo pintan como la final de la Premier League. Pero, por su momento actual, el Arsenal no está obligado a protagonizar un partido para la historia.

El Manchester City de Pep Guardiola está en racha: ha perdido solo uno de sus últimos 19 partidos y ya acecha a los Gunners como en otras ligas. En casa, el Etihad suele ser tranquilo, pero esta vez puede convertirse en un infierno.

Mientras buscan recuperar la confianza y la cohesión que mostraron a principios de temporada, los gunners deberían ignorar a los críticos y convertir el duelo del domingo en un partido intrascendente, conformándose con un empate que sería un paso de gigante hacia su primer título desde 2004.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Facturación enorme

    Todos intentan aumentar la expectación de cara al domingo. The Athletic lo llama «el partido más importante de la Premier League en años»; la BBC, «encuentro monumental»; y Sky Sports, «decisivo para el título». El Arsenal debe ignorar el revuelo y centrarse en el juego.

    Los jugadores lo saben. «Todo depende de si estás preparado y de cuánto lo deseas. Hay mucho ruido, pero al final depende de nosotros», dijo Declan Rice.

    «Por eso somos profesionales. Por eso jugamos este deporte y, sí, ir allí y ganar será una declaración de intenciones. Los chicos están preparados. Hemos hablado como grupo y sabemos lo que hay que hacer. Que venga».

    • Anuncios
  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nada inspirador

    El gran problema del Arsenal es que llega al partido más importante de la temporada en su peor momento. La derrota ante Bournemouth reavivó la vieja etiqueta de “fallos en los momentos decisivos” y aumentó la inquietud de una afición que ansía el título tras 22 años.

    Los de Arteta cayeron sorpresivamente ante el Bournemouth en la Premier, una semana después de su eliminación en la FA Cup a manos del Southampton de la Championship y de perder la final de la Carabao Cup frente al mismo City justo antes del parón internacional, lo que dio a sus rivales por el título una ventaja psicológica.

    Al menos, los Gunners alcanzaron las semifinales de la Champions tras eliminar al Sporting con un 1-0 global, aunque la forma en que lo lograron no disipa dudas.

    Curiosamente, abril es el mes con menor porcentaje de victorias de Arteta en el Arsenal (44 %), mientras que para Guardiola es el más exitoso (79 %), según Opta.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Aprovecha tus puntos fuertes

    El domingo el Arsenal debe centrarse en sus puntos fuertes: intensidad física, alguna falta táctica y aprovechar las jugadas a balón parado.

    Con Gyokeres, Madueke y Martinelli apagados, Arteta podría cerrar el juego. Confía en la defensa menos goleada de la liga (15 partidos sin encajar) y en el incansable Rice para sumar un resultado positivo, como el 0-0 de marzo de 2024. Podría ser el partido ideal para que Gabriel Magalhães brille en ambas áreas.

    No será bonito, y el espectador neutral querrá más espectáculo, pero, en estas circunstancias, si el Arsenal intenta igualar al City en ataque, será barrido.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    «Nos preparamos para ganar»

    Arteta asegura que el Arsenal no se replegará en el Etihad; podría ser un juego psicológico o una distracción. «No», respondió en la rueda de prensa previa al partido al preguntarle si buscarían el empate. «Queremos ganar. Estamos ahí para ganar. No hemos hablado de eso [el empate]. Necesitamos ganar y nos preparamos para ello.

    No hay diferencia con cualquier otro estadio en los últimos cinco años. No voy a perder ni un segundo en eso. Preparamos cada partido para ganar y este no es una excepción; es una gran oportunidad».

    Y añadió: «No planteamos ese tipo de partido [defensivo] porque nunca lo hacemos. A veces el rival es tan bueno que te obliga a ello, y contra el City habrá momentos en los que también te repliegues en tu área. Esa es la realidad».

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Sigo teniendo el control, solo que...

    Guardiola ha dicho que «se acabó» si el City no vence al Arsenal el domingo. Un empate dejaría a los londinenses seis puntos arriba a falta de cinco jornadas, y el partido aplazado del City importaría menos.

    Además, el calendario favorece ligeramente a los londinenses: tras el duelo del domingo, solo enfrentarán a equipos de la segunda mitad de la tabla (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace).

    En cambio, el City aún visita al Everton y recibe al Brentford, ambos peleando por Europa, más el Aston Villa, que podría acabar entre los cinco primeros, en la última fecha. Y aunque han recuperado sensaciones, los Sky Blues empataron con Nottingham Forest y West Ham hace apenas mes y medio.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    No hagas caso al «ruido»

    Rice tiene razón: ha habido mucho «ruido» en los días previos al esperado partido del domingo. Tras los recientes problemas del Arsenal, aficionados, comentaristas y medios han dado su opinión.

    Tras el empate ante el Sporting a mitad de semana, el icono del Arsenal Thierry Henry declaró en CBS: «Id y ganad al City. Quiero ver ese fuego. Creo en vosotros, pero demostradlo. Espero que [la actuación contra el City] no sea como la de esta noche o contra el Brighton, el Bournemouth o el Mansfield, ni como nada de lo que he visto esta temporada. Esta es la mayor oportunidad de sus vidas, no solo para dejar a cualquiera en el suelo, sino para demostrarse a sí mismos como equipo que pueden hacerlo».

    El exjugador del City y aficionado del Arsenal Shaun Wright-Phillips pidió a las estrellas creativas que jueguen con más libertad: «Los jugadores están limitados», declaró a Covers.com. «Algunos parecen una sombra de lo que eran, y eso duele». Nunca vi a un líder de la Premier recibir tantas críticas, pero eso se debe, por desgracia, a cómo les entrena Mikel Arteta».

    De todos modos, nadie en el club londinense protestará si el Arsenal visita el Etihad y rescata un punto, aunque el partido se vuelva feo. En su situación actual, no habría vergüenza en que los Gunners se centren en sus virtudes para mantenerse en la lucha por el título; no han sido un equipo que deleite al público esta temporada, y el domingo no es el momento de cambiar.

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