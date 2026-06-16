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¡A por el sueño de Cristiano Ronaldo! Portugal «dará un poco más» en su búsqueda de la gloria en el Mundial para CR7
Un historial de éxitos contrastado
En el podcast «Portugal Football Summit», recogido por O Jogo, Nani se mostró optimista sobre la plantilla para el torneo. El exjugador del Manchester United cree que el equipo tiene el equilibrio ideal para competir gracias a su historial de triunfos. Bajo el liderazgo de Ronaldo, Portugal ya ganó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025. «Tenemos jóvenes talentos que ya mostraron madurez y varios jugadores experimentados», afirmó. El veterano delantero agregó que Portugal solo debe mantenerse unido para triunfar.
- AFP
Darlo todo por Cristiano Ronaldo
El extremo, de 39 años, destacó la influencia de su antiguo club y compañero en la selección. Aseguró que el equipo tendrá una motivación extra para honrar el legado del delantero y conseguir el único trofeo que falta en su palmarés. «Su presencia en el campo marcará la diferencia. Nos impulsará a dar más por él, por el equipo y por la selección, porque hay una gran historia detrás y todos formamos parte de ella. Sabemos que Cristiano moviliza a la afición portuguesa y a seguidores de todo el mundo. Tendremos a gente de muchas nacionalidades apoyando a Portugal», afirmó.
Confiando en un maestro del centro del campo
Más allá del carisma de su capitán, Nani elogió a otra pieza clave para las ambiciones de la selección: el centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes, a quien destacó por su mentalidad de élite y su constante búsqueda del éxito. «Hablar de Bruno es fácil: lleva años siendo un jugador extraordinario. He jugado con él y conozco su mentalidad ganadora. Quiere ser el mejor y siempre aporta algo al equipo; podemos contar con él», concluyó. Nani, que ha vuelto al fútbol con el FC Aktobe, echaba de menos este deporte.
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¿Qué pasará ahora con Portugal?
Portugal, en el Grupo K, debutará mañana en el Mundial ante la República Democrática del Congo en Houston. Luego enfrentará a Uzbekistán el martes y cerrará la fase contra Colombia el 28 de junio. Con millones de miradas sobre ellos, Ronaldo y sus compañeros buscarán imponer su autoridad desde el primer minuto.