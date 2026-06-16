¡A por el sueño de Cristiano Ronaldo! Portugal «dará un poco más» en su búsqueda de la gloria en el Mundial para CR7

El extremo, de 39 años, destacó la influencia de su antiguo club y compañero en la selección. Aseguró que el equipo tendrá una motivación extra para honrar el legado del delantero y conseguir el único trofeo que falta en su palmarés. «Su presencia en el campo marcará la diferencia. Nos impulsará a dar más por él, por el equipo y por la selección, porque hay una gran historia detrás y todos formamos parte de ella. Sabemos que Cristiano moviliza a la afición portuguesa y a seguidores de todo el mundo. Tendremos a gente de muchas nacionalidades apoyando a Portugal», afirmó.