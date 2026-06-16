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A pesar del récord de Mbappé, el próximo Balón de Oro podría ser del Bayern: tres claves del 3-1 de Francia a Senegal en el Mundial
¿Es que Didier Deschamps no ve la Liga de Campeones?
Primero España, ahora Francia: pese a que el subcampeón mundial acabó ganando, los favoritos sufrieron por su lentitud en el debut.
Senegal no es Cabo Verde, así que la victoria final por 3-1 de Francia fue merecida y positiva. Y, sin embargo, su primera parte resultó preocupante.
Los franceses se mostraron excesivamente pasivos, incluso para los conservadores estándares de Deschamps. Lo más llamativo fue su falta de ritmo, y eso a pesar de contar con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Michael Olise, algunos de los jugadores más rápidos del planeta. No se espera que un Mundial marque nuevas tendencias tácticas, pero el fútbol de alto nivel exige cierta rapidez, como se ve en la Liga de Campeones.
En la segunda parte aceleraron, generaron ocasiones y cerraron el 3-1, pero la primera parte debe alertar a Deschamps, a Luis de la Fuente y a Ancelotti.
Aún tienen tiempo, hasta el segundo partido de grupo, para ajustar su plan: tal vez les convenga ver cómo el Bayern Múnich y el París Saint-Germain celebran hoy el fútbol.
- AFP
Kylian Mbappé puede permitirse todo
Sin embargo, sería demasiado sencillo achacar la floja primera parte de Francia únicamente a la táctica conservadora de Deschamps. Deschamps no cambiará su estilo en estos últimos partidos y, al final, sus equipos suelen dar la talla. Que un jugador no presione tras perder el balón y provoque la gran ocasión —incluido el tiro al poste— del exjugador cedido por el Bayern, Nicolas Jackson, no se debe a las ideas del seleccionador, sino solo a Kylian Mbappé.
Tras el 3-1, todos hablan de sus récords: ya suma 58 goles en 99 partidos con Francia, marca que ningún otro bleu ha alcanzado. Otro hito en una carrera de superlativos. A solo dos goles de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador mundialista, Mbappé lidera a una Francia que, tras el 3-1 inicial, sigue siendo favorita.
Con 19 años ganó el Mundial de Rusia 2018; marcó cuatro goles clave y obtuvo el premio al mejor joven. En 2022 protagonizó un épico duelo con Lionel Messi en la final, y mantuvo vivas las opciones de Francia con su hat-trick en el 3-3 final. Además, con ocho goles fue el máximo goleador del torneo.
Parecía que dominaría el fútbol mundial y lideraría la era pos-Messi y pos-Ronaldo. Pero en los últimos cuatro años mucho ha cambiado: Aunque esta temporada marcó muchos goles con el Real Madrid y por fin fue su gran referente, los títulos importantes los ganaron otros: su exequipo, el PSG, por ejemplo, del que se marchó en plena disputa. El último Balón de Oro fue para Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, y jugadores como Désiré Doué y Michael Olise, del Bayern, se perciben como más emocionantes que él. A los cuatro parece divertirles ahora defender, y no solo en la selección. Ahí tienen ventaja sobre Mbappé. Pero si él sigue marcando así, hasta Deschamps le perdonará si alguna vez no pressiona tras pérdida.
- AFP
El próximo mejor futbolista del mundo podría salir del FC Bayern.
Desde 1981, ningún jugador del Bayern Múnich ha ganado el Balón de Oro. Karl-Heinz Rummenigge, hoy en el consejo de supervisión y entonces estrella mundial, lo conquistó dos veces seguidas. Desde entonces, el club ha visto esfumarse varias oportunidades: Franck Ribéry se quedó sin premio en 2013, y en 2020 la ceremonia se canceló por la pandemia, lo que privó a Robert Lewandowski del galardón (aunque la FIFA lo nombró mejor jugador en 2021 y 2022).
Este año podría volver a ganar un jugador del Bayern. Harry Kane y Michael Olise son los candidatos. Kane debe demostrar que la “generación dorada” inglesa por fin triunfa, mientras que Olise compite en una Francia repleta de estrellas: Dembélé acaba de ganar la Liga de Campeones y Mbappé es Mbappé.
Sin embargo, hay un dato que alimenta la esperanza de Olise y del Bayern: tras el 3-1 a Senegal, la FIFA premió como mejor del partido no a Mbappé —autor de dos goles—, sino a Olise. Y con toda la razón. —el juego de Olise fue fascinante; el hecho de que Deschamps lo desplazara en la segunda parte desde la banda derecha hacia el centro cambió de forma decisiva la dinámica del partido, y desde allí Olise también dio ese pase mágico a Mbappé para el 1-0—, pero, por regla general, este tipo de jurados no eligen al mejor jugador del partido inmediatamente después del pitido final, sino a los goleadores más destacados. Pero si hasta esos jurados de la FIFA, reunidos tras el partido, ya notaron que Olise es clave en las jugadas decisivas, los expertos del Balón de Oro deberían haberlo entendido hace tiempo.