El 29 de mayo, el Barcelona anunció el fichaje de Anthony Gordon. La llegada del jugador sorprendió, pues no se le mencionaba entre los candidatos.

Lo más llamativo fue el precio: 70 millones de euros, cantidad elevada para los últimos fichajes del club.

El club, limitado por el fair play financiero y sus altos salarios, ha fichado menos de lo necesario y ha sufrido para cerrar incorporaciones.

Según Marca, «Deco ha hecho un esfuerzo excepcional para reforzar el equipo y hay que elogiar sus acertadas elecciones», y añadió las medidas del Barça para sortear los obstáculos de la Liga en materia de fair play financiero.