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A pesar del préstamo de 400 millones de euros... ¿por qué La Liga permite los fichajes del Barcelona?

Fichajes
Barcelona
Primera División
A. Gordon
J. Alvarez
Deco
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Dos preguntas clave explican cómo el Barça recuperó su solidez financiera.

El 29 de mayo, el Barcelona anunció el fichaje de Anthony Gordon. La llegada del jugador sorprendió, pues no se le mencionaba entre los candidatos.

Lo más llamativo fue el precio: 70 millones de euros, cantidad elevada para los últimos fichajes del club.

El club, limitado por el fair play financiero y sus altos salarios, ha fichado menos de lo necesario y ha sufrido para cerrar incorporaciones.

Según Marca, «Deco ha hecho un esfuerzo excepcional para reforzar el equipo y hay que elogiar sus acertadas elecciones», y añadió las medidas del Barça para sortear los obstáculos de la Liga en materia de fair play financiero.

  • Gordon y quizá Julián Álvarez

    Marca confirma: «Este difícil periodo termina. El fichaje de Gordon es el primer paso; el segundo será un delantero puro. Sea cual sea el mercado, el club gastará 100 millones de euros en Julián Álvarez. La inversión rondará los 170 millones, cifra que podría subir con un lateral y tal vez un central».

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    • Anuncios

  • Margen de flexibilidad... Gastos de temporadas anteriores

    Estos 170 millones superan con creces lo que el Barcelona ha gastado en fichajes en las tres últimas temporadas, desde que Deco es director deportivo. En ese lapso se invirtieron 114,5 millones en Vítor Roque (30 M€), Oriol Romeu (3 M€), Dani Olmo (48 M€), Pau Víctor (5 M€) y Juan García (25 M€). y Rony (3,5 millones).

    El club ha vuelto a la regla del 1:1 y cuenta con margen salarial.

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  • Medidas estrictas: aumento de ingresos y salarios altos.

    ¿Cómo se logró? Gracias al aumento de ingresos: el club atrajo nuevos patrocinadores y el regreso al Camp Nou impulsó los ingresos, que seguirán creciendo en las próximas temporadas. Hoy el presupuesto supera los 1.000 millones de euros y podría llegar a 1.200 millones la próxima temporada.

    A eso se suma el margen extra logrado con las salidas de varios jugadores.

    Marca destaca: «La salida de titulares con altos salarios —Robert Lewandowski, Clément Lenglet, Ansu Fati, Ilkay Gündoğan y Sergi Roberto— también fue decisiva y facilitó nuevos fichajes. A ello se suma la Liga, cuyas estrictas normas salariales evitaron nuevas deudas del Barça».

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  • Un préstamo de 400 millones de euros

    Marca añadió: «La segunda pregunta es: ¿cómo puede el club cerrar nuevos fichajes si, al mismo tiempo, obtendrá un préstamo de 400 millones de euros para reformar el Camp Nou?».

    La respuesta es que ese dinero no se usará para pagar deudas, sino que el Barcelona amortizará el préstamo con los ingresos de la venta del Camp Nou. Esto no afecta a la normativa de fichajes de La Liga.

    El préstamo se amortizará con los ingresos extra del futuro Camp Nou (servicios VIP, hostelería, museo, derechos de denominación, patrocinios), no con los recursos del equipo.

    Además, el club insiste en que la financiación del Espai Barça (renovación del Camp Nou y nueva ciudad deportiva) es independiente de la gestión deportiva.

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