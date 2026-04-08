A pesar del 6-0, Inzaghi explica: «Jugamos como el Al-Taawoun y por eso dejé fuera a Miti»

El entrenador italiano explicó que dejó fuera a Miti por la necesidad de limitarse a ocho jugadores extranjeros y se mostró satisfecho con su actuación en el partido anterior.

En la rueda de prensa posterior, Inzaghi afirmó: «Como entrenador, decido según cada circunstancia».

Y añadió: «Solo se nos permite jugar con ocho jugadores extranjeros, y estoy contento con el rendimiento que tuvo (Miti) en el último partido».

Miti marcó en el 2-2 ante Al-Taawoun el sábado en la jornada 27 de la Liga Roshen.