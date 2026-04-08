A pesar del 6-0, Inzaghi explica: «Jugamos como el Al-Taawoun y por eso dejé fuera a Miti»

Inzaghi admitió que el último partido contra el Al-Taawoun le afectó. Repitió que el equipo ya había mostrado un rendimiento similar ante el Al-Khaloud, pero esta vez la diferencia fue la efectividad al aprovechar las ocasiones.
Explicó: «No hablo de suerte, sino de eficacia y precisión; hoy aprovechamos la mayoría de nuestras ocasiones».
Además, remató nueve veces a puerta, igual que en el encuentro anterior que perdimos: «Así es el fútbol».
Además, hoy recuperamos a Karim Benzema y a Sergej Milinković-Savić, pero nuestro nivel técnico ha sido similar al del partido anterior».
Concluyó: «Todos vemos que hemos jugado muy bien, pero, sinceramente, no fue muy distinto del partido contra Al-Taawoun; hoy fuimos más precisos».