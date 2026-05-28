A finales de abril, el exjugador de la Bundesliga Tomasz Hajto, comentarista de Polsat Sport, afirmó que varios equipos alemanes seguían a su compatriota.

«Según mis contactos, varios equipos alemanes ya tienen a Kacper en el punto de mira, como Leverkusen y Dortmund. También hay clubes de Inglaterra e Italia interesados en él», afirmó Hajto, quien estimó que un club debería desembolsar unos 30 millones de euros por el central.

No obstante, tras pagar 20 millones por Joane Gadou (RB Salzburgo), es dudoso que el BVB siga pujando por el prometedor central del Mainz.