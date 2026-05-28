Según el portal deportivo polaco Przeglad Sportowy Onet, el Borussia Dortmund ofreció 20 millones de euros por el joven de 18 años Kacper Potulski, del Mainz 05, pero el club de Rheinhessen rechazó la propuesta.
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A pesar de una oferta de traspaso multimillonaria, el BVB habría fracasado en su intento por fichar a la joven promesa de la Bundesliga
A finales de abril, el exjugador de la Bundesliga Tomasz Hajto, comentarista de Polsat Sport, afirmó que varios equipos alemanes seguían a su compatriota.
«Según mis contactos, varios equipos alemanes ya tienen a Kacper en el punto de mira, como Leverkusen y Dortmund. También hay clubes de Inglaterra e Italia interesados en él», afirmó Hajto, quien estimó que un club debería desembolsar unos 30 millones de euros por el central.
No obstante, tras pagar 20 millones por Joane Gadou (RB Salzburgo), es dudoso que el BVB siga pujando por el prometedor central del Mainz.
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Potulski sorprende al Bayern, vence al Mainz 05... y vuelve al banquillo.
Potulski subió del filial al primer equipo del Mainz antes del parón invernal, tras recorrer todas las categorías inferiores desde 2023. Con 18 años, brilló en la Conference League y en noviembre debutó como titular en la Bundesliga.
En su segundo encuentro liguero marcó su primer gol, precisamente al Bayern en el Allianz Arena, y a partir de ahí dejó de ser un secreto bien guardado de Mainz.
Sin embargo, a partir de marzo sus minutos cayeron bajo la dirección de Urs Fischer: hasta mayo se quedó en el banquillo en cinco de siete partidos. Solo en el tramo final de la temporada el técnico volvió a confiar en esta joya defensiva. El bajón tuvo consecuencias en su progresión.
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¿Potulski a punto de marcharse a toda prisa del Mainz 05? «El chico podría planteárselo pronto»
Por segunda vez en un año, y a instancias de su padre, cambió de agente y ahora lo representa Sports360. ¿Quizás para forzar un cambio de equipo en breve? «El chico podría preguntarse pronto por qué debe quedarse en Maguncia, si primero juega de maravilla y luego nada. Eso es un peligro», advirtió Hajto. «Kacper siempre ha aprovechado sus oportunidades y ha cuajado grandes partidos», añadió, y no entiende por qué Potulski volvió a quedarse fuera del equipo en algunas fases con Fischer.
Pese a estas desavenencias, Potulski sigue llamado a ser clave en Maguncia. El director deportivo, Niko Bungert, recordó su contrato hasta 2028: «El futuro es suyo. Tiene gran calidad y seguirá jugando con regularidad en nuestro equipo».
Además, podría debutar pronto con la selección absoluta de Polonia: ha sido convocado para los amistosos contra Ucrania y Nigeria tras jugar solo dos partidos con la sub-21.