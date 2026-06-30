A pesar de todo, el mundo del tenis se rinde ante ella: fracasa el sensacional regreso de Serena Williams a Wimbledon

Los aficionados ovacionaron a la tenista de 44 años por su valentía al volver a competir en individuales tras cuatro años de pausa; vitorearon cada punto de la ex campeona estadounidense y la animaron a seguir adelante cuando iba por detrás en el marcador. Al final, fue en vano. Pero, al menos, Williams volverá a la pista en dobles junto a su hermana Venus (46), y el público ya espera con ilusión el próximo espectáculo.

Ya el martes se respiraba tensión en la catedral del tenis: público, rivales y expertos aguardaban la respuesta. Serena respondió rápido: ganó su primer juego de saque sin ceder puntos y disipó algunas dudas.

Estas dudas acompañaron su regreso, junto a algunas críticas. Entre ellas, la de Michael Stich: «No me lo puedo quitar de la cabeza», dijo el campeón de Wimbledon 1991 en Prime. Para las demás jugadoras «no es nada positivo, porque les quita protagonismo». Además, Williams «no tendría ni la más mínima posibilidad de ganar Wimbledon».