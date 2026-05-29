«¡El Barcelona no tiene ni un céntimo!», declaró la leyenda del Bayern a la cadena ARD tras ganar 3-0 al VfB Stuttgart en la final de la Copa DFB. Al preguntarle si temía perder a Harry Kane, respondió con esa frase. Desde hace meses circulan rumores sobre la posible salida del capitán inglés y el interés del Barça.

Poco debe temer por Kane, pero el Barça sí le arrebató al Bayern a Anthony Gordon, fichaje deseado desde hacía tiempo, pagando unos 80 millones de euros al Newcastle que el campeón alemán no quiso igualar.

¿De dónde sacó el dinero? ¿Cómo superó sus problemas de inscripción? ¿Y cómo planea pagar otros 100 millones por Julián Álvarez?