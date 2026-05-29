«¡El Barcelona no tiene dinero!», Sonrió, confiado, tras la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart (3-0), al ser preguntado si temía una marcha de Harry Kane hacia Cataluña, después de que en el pasado reciente hubiera habido repetidos rumores sobre una salida prematura de la superestrella inglesa de Múnich y el interés del Barça.

El Bayern no teme perder a Kane, pero el Barça le ha arrebatado a Anthony Gordon, fichaje deseado por los alemanes, por unos 80 millones que el club bávaro no quiso pagar.

Esto plantea las siguientes preguntas: ¿de dónde saca ahora el dinero el Barça? ¿Qué pasa con los ya conocidos problemas de registro? ¿Y cómo piensan desembolsar además 100 millones de euros por Julián Álvarez?