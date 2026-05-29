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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Andreas Koenigl

Traducido por

A pesar de sus problemas económicos, el Barcelona fichará a Anthony Gordon y Julián Álvarez por 180 millones de euros

Primera División
Barcelona
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

A pesar de sus problemas económicos, el FC Barcelona puede pagar 80 millones de euros por Anthony Gordon y quizá 100 millones por Julián Álvarez. ¿Cómo lo hace? Aquí la explicación.

«¡El Barcelona no tiene dinero!», Sonrió, confiado, tras la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart (3-0), al ser preguntado si temía una marcha de Harry Kane hacia Cataluña, después de que en el pasado reciente hubiera habido repetidos rumores sobre una salida prematura de la superestrella inglesa de Múnich y el interés del Barça.

El Bayern no teme perder a Kane, pero el Barça le ha arrebatado a Anthony Gordon, fichaje deseado por los alemanes, por unos 80 millones que el club bávaro no quiso pagar.

Esto plantea las siguientes preguntas: ¿de dónde saca ahora el dinero el Barça? ¿Qué pasa con los ya conocidos problemas de registro? ¿Y cómo piensan desembolsar además 100 millones de euros por Julián Álvarez?

  • Es bien sabido que el Barcelona arrastra una deuda enorme y que, para conseguir liquidez, ha firmado acuerdos poco habituales. En los últimos años eso ha dificultado la inscripción de jugadores, pero pronto podría cambiar.

    Según Sport, al Barça le faltan entre 12 y 14 millones para cumplir la regla del 1:1, que permite gastar un euro por cada uno ingresado o ahorrado. Si no se cumple, solo puede gastar el 25 % de cada euro ingresado, lo que ha limitado sus fichajes.

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  • Lewandowski se va; Torres y Casado deberían irse.

    La salida de Robert Lewandowski, cuyo contrato vence, liberará margen salarial, pues era el mejor pagado del plantel. Además, el Barça probablemente descartará fichar a Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, otro de los jugadores con mayor salario.

    Con los salarios que quedarán libres, el club dispondrá de cierto margen para inversiones.

    Sin embargo, el club sigue muy endeudado —con la reforma del Camp Nou se alcanzaría los 2.600 millones de euros—, por lo que necesita ingresos para fichar a Gordon o Álvarez e inscribirlos en LaLiga.

    Según Sport, los delanteros Ferran Torres y Marc Casado aportarían dinero y liberarían margen salarial. Se habla de un posible intercambio con Álvarez, pues el Atlético ya mostró interés en Casado en enero, aunque aún no hay nada seguro.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ofensiva de fichajes del Barça: ¿Anthony Gordon es solo el principio?

    Además, Marc-André ter Stegen, uno de los mejor pagados, ya no tiene futuro en el Camp Nou; venderlo o cederlo aliviaría la masa salarial de Flick. Ansu Fati, sucesor designado de Messi, pasó de la euforia mediática a ser cedido al Brighton y al Mónaco; su traspaso definitivo también aportaría liquidez.

    Es evidente que el club no tiene recursos ilimitados y el margen será estrecho; aun así, en España el bolsillo suele ser algo más holgado y el regreso a la regla del 1:1 ofrecería a Joan Laporta y a Deco nuevas opciones en el mercado. Anthony Gordon podría ser solo el principio.