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A pesar de su mal momento, Chelsea aún puede clasificar a la Liga de Campeones, pero necesita un favor del Aston Villa
Explicamos las escasas posibilidades que le quedan al Chelsea en la Liga de Campeones
El Chelsea perdió 3-0 en casa ante el Nottingham Forest y quedó noveno en la Premier League. A tres jornadas del final, está a diez puntos del quinto puesto y ya no puede clasificarse por la vía habitual. Aun así, queda una opción complicada: terminar sexto y esperar resultados favorables en Europa.
Según el sistema de plazas por rendimiento europeo de la UEFA, las ligas con mejores resultados colectivos pueden obtener un puesto extra en la Liga de Campeones. Por tanto, el sexto de Inglaterra podría entrar si el ganador de la Europa League acaba entre los cinco primeros de la Premier.
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El Aston Villa tiene la clave
Las opciones del Chelsea dependen de Unai Emery y el Aston Villa. El equipo de las Midlands lucha por ganar la Europa League y ya está entre los cinco primeros de la Premier. Si el Villa conquista el título y termina en el top-5, su pase a la Liga de Campeones liberaría una plaza europea para el sexto de la liga.
Sin embargo, antes de soñar con la final, los de Emery deben remontar el 1-0 ante el Nottingham Forest en la vuelta de semifinales y, de avanzar, superar al Friburgo o al Braga en la final.
McFarlane insiste en que el Chelsea sigue motivado
El entrenador interino Calum McFarlane restó importancia a las cuentas matemáticas y afirmó que el equipo se centra en terminar la temporada con fuerza. Su prioridad, dijo, es mejorar el rendimiento, no calcular escenarios.
«Sí, conozco al grupo», afirmó, según recoge Football London. «Los conozco desde hace tiempo y están muy motivados. Quieren lo mejor para ellos y para el club, y haremos todo lo posible para ganar todos los partidos que nos queden esta temporada.
«Solo pensamos en el entrenamiento de mañana y en analizar el partido. Buscaremos las causas y aseguraremos un mejor nivel para enfrentar al Liverpool en cinco días. No me fijo en el panorama general, sino en el presente y en aprovechar el momento».
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El Chelsea debe ganar y esperar.
Aunque el Villa rinda bien en Europa, el Chelsea debe primero escalar posiciones en la tabla. Los Blues están a cuatro puntos del Bournemouth, sexto, con Brentford y Brighton por delante. La lucha es intensa: Everton, Fulham y Sunderland presionan, por lo que Chelsea no tiene margen de error. Debe superar a varios rivales y esperar que el Aston Villa ayude en Europa para mantener vivo su sueño de la Liga de Campeones.
En la Premier, el Chelsea cerrará contra Liverpool, Tottenham y Sunderland, y además disputará la final de la FA Cup ante el Manchester City el 16 de mayo.