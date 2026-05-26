Marsch ha dado buenas noticias sobre la lesión de Davies de cara al Mundial. El defensa del Bayern de Múnich se recupera de una rotura en el tendón de la corva sufrida ante el París Saint-Germain, lo que generaba dudas sobre su participación en el torneo que se celebra en su país. Davies fue incluido en la lista preliminar de 32 jugadores de Canadá, aunque permanece en Alemania para completar las primeras fases de su rehabilitación.

El seleccionador confía en que el jugador de 25 años pueda participar en algún momento del torneo, aunque probablemente no llegue al debut del Grupo B contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio. Esta semana Canadá se concentró en Charlotte antes de los amistosos contra Uzbekistán e Irlanda, como parte de su preparación.