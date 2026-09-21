Agüero declaró en una entrevista con Stake recogida por el sitio sportskeeda: «No sé cuánto tiempo más jugará, pero solo necesita 21 goles más. Sin duda puede conseguirlo».

Y añadió la leyenda del Manchester City: «No sé cuáles son los planes de Ronaldo cuando termine la temporada ni si continuará una temporada más. Marcar goles no es algo fácil, pero él lo hace con regularidad. Es como Lionel Messi. Siempre que está sobre el terreno de juego, hay una buena posibilidad de que marque».

Y prosiguió el cinco veces campeón de la Premier League con el City: «Si (Ronaldo) continúa una temporada más, creo que puede conseguirlo. No sé si tiene intención de seguir, pero como está tan cerca, quizás lo intente».

Y dijo: «Si yo fuera Cristiano, habría pensado: eso es todo, no tengo más opción que continuar un año más. Luego veremos si eso ocurre. Si no ocurre, no importa. Debe sentirse muy orgulloso, porque ese número de goles es casi imposible».

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