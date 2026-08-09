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A pesar de los detalles de Hamza Abdelkarim, la sequía goleadora preocupa al Barcelona

FEATURES
Nottingham Forest vs Barcelona
Nottingham Forest
Barcelona
Amistosos
Udinese vs Barcelona
Udinese
H. Abdelkarim
H. Flick
Primera División
España
Egipto

La pretemporada del Barcelona ha atravesado circunstancias excepcionales para el técnico Hansi Flick, debido a la celebración del Mundial, lo que obliga a que los jugadores internacionales se incorporen de forma tardía, ya que el último grupo de ellos llegará el 12 de agosto.

Sin embargo, los tres primeros partidos ante el Birmingham, el Nottingham Forest y el Udinese, dos de los cuales se disputaron durante 45 minutos, evidenciaron que el equipo necesita anotar más goles.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que los amistosos del Barcelona antes del inicio de la nueva temporada pusieron de manifiesto el bajón goleador que sufre el equipo, tras la salida de Robert Lewandowski, así como ante la posible marcha de Ferran Torres.

Hasta ahora, y antes de disputar el amistoso frente al Basilea, el 16 de agosto, y el Trofeo Joan Gamper el 19 del mismo mes, el Barcelona solo ha marcado 3 goles, dos de ellos de penalti y el otro llegó tras un rechace del balón.

El egipcio Hamza Abdelkarim anotó dos goles, mientras que el brasileño Raphinha sumó uno.

  • Lewandowski BarcelonaGetty

    La salida de Lewandowski afecta al ataque del Barcelona

    Esta caída goleadora se produce tras la marcha de Lewandowski, quien promediaba 30 goles durante sus cuatro temporadas con el Barcelona, así como con la posible salida de Torres, con un promedio cercano a los 20 goles, y quien ya ha comunicado al club su deseo de marcharse y fichar por el Paris Saint-Germain.

    Por lo tanto, el fichaje de Julián Álvarez o recurrir al plan alternativo se ha convertido en algo urgente para el Barcelona.

    En el partido ante el Udinese, Flick se apoyó en Raphinha, Fermín, Ademi, Bicio y Hamza, y el técnico alemán aún espera la llegada de Lamine Yamal y Dani Olmo, otros dos de los goleadores del equipo.

    En la primera pretemporada de Flick en el banquillo del Barcelona, la temporada 2024-2025, el equipo marcó 7 goles en 5 partidos.

    En la segunda temporada, 2025-2026, el conjunto catalán disputó 4 partidos amistosos, pero su balance goleador aumentó considerablemente hasta los 20 goles, en 4 victorias ante el Vissel Kobe, el FC Seúl, el Daegu y el Como.

    La llegada de los internacionales reforzaría la potencia actual del Barcelona, aunque la mayoría de los que regresan del Mundial son jugadores de perfil defensivo, a excepción de Yamal y Olmo. En cuanto a Ferran, espera cerrar su salida antes de reincorporarse al equipo.

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