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Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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A pesar de la primera victoria del Madrid tras cuatro partidos oficiales, los aficionados del Bernabéu abuchearon al suplente del Real Madrid

Primera División
Real Madrid vs Alavés
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Alavés

Tras su eliminación ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, el Real Madrid volvió a ganar tras cuatro partidos sin hacerlo.

En la Liga española, el Real Madrid cumplió ante el Deportivo Alavés, candidato al descenso, y ganó 2-1 (1-0), manteniendo vivas sus últimas esperanzas de título. Sin embargo, Eduardo Camavinga notó que la frustración de la afición por la eliminación ante el Bayern aún no se ha disipado.

  • A falta de seis jornadas, el equipo de Álvaro Arbeloa está a seis puntos del Barcelona. Mbappé (30’) y Vinicius (50’) marcaron, y Toni Martínez recortó al final (90’+3). Sin embargo, el Barcelona puede volver a distanciarse el miércoles (21:30 h) si vence al Celta de Vigo.

    Antes del partido, el plantel formó una guardia de honor para recibir a la selección sub-19, campeona de la Youth League, que sí tiene un título.

    Seis días después de la eliminación en cuartos de la Champions ante el Bayern, un disparo desviado de Mbappé abrió el marcador. El defensa brasileño Eder Militão tuvo doble mala suerte: golpeó el larguero y se lesionó, por lo que fue sustituido por Rüdiger (45’).

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  • Tras la eliminación del Bayern: el Real vuelve a ganar; abucheos para Camavinga

    En la segunda parte, Vinicius amplió la ventaja a 2-0 con un disparo desde lejos y, en lugar de celebrarlo, juntó las manos en señal de disculpa. Sin embargo, el Bernabéu aún no ha perdonado a todos: Camavinga, que vio la roja en Múnich en el 3-4, fue abucheado al entrar (63’) y en varias jugadas.

    El Alavés luchó, pero Toni Martínez (45’+5) y Calebe (82’) remataron al poste, y el empate llegó demasiado tarde.

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