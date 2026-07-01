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«A nadie le interesaba lo que transmitía»: Marcelo Bielsa se despidió de la selección de Uruguay con una rueda de prensa de 100 minutos que calificó de «muy dolorosa»
«A nadie le interesaba lo que transmitía»
En su estilo característico, Bielsa reconoció dudas sobre el legado de su filosofía táctica tras tres años al frente del equipo. A sus 70 años, admitió sentir aislamiento y que sus métodos fueron ignorados.
«Tengo la certeza de que a nadie le importa lo que sé», afirmó. «Sé cuándo a alguien le importa. Nada de lo que intenté transmitir fue relevante, en ningún nivel.
No le veo nada malo: a los demás no les interesa aprender lo que sé. Caso cerrado. A nadie le interesaba lo que transmitía, no tengo la más mínima duda al respecto.
Solo recuerdo a un ingeniero que vivía en Australia y quería ser entrenador en Montevideo: vino, escuchó todo lo que le conté y ahora trabaja en el fútbol uruguayo. Es el único que mostró interés».
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Una defensa basada en datos del fracaso en el Mundial
La eliminación de Uruguay sorprendió: el gigante sudamericano apenas sumó dos puntos en el Grupo H. Bielsa, sin embargo, afirmó que las estadísticas mostraban que merecían más en sus duelos contra Arabia Saudí, Cabo Verde y España.
«Puedo explicar perfectamente por qué deberíamos haber terminado la fase de grupos con siete puntos», insistió Bielsa. «No hay ningún análisis serio que no nos vea ganando a Arabia Saudí, a Cabo Verde y empatando con España. Fuimos un equipo compacto que corrió un 20 % más que Arabia Saudí, un 30 % más que Cabo Verde y un 25 % más que España».
La situación de Muslera, explicada
El momento más insólito del último partido de Uruguay fue la sustitución en el descanso del veterano portero Fernando Muslera. Bielsa reveló que el guardameta, con fiebre, decidió reemplazarse tras un error que permitió a Alex Baena marcar para España. Fue una fragilidad mental que Bielsa admitió no haber visto antes en su dilatada carrera.
«Nunca me había pasado que un jugador pidiera ser sustituido por el efecto que los errores que había cometido habían tenido en su estado de ánimo», explicó Bielsa. «Muslera me dijo que estaba tan afectado por el error que había cometido que prefería dejar de jugar, ya que las posibilidades del equipo seguían intactas y él no se encontraba en las mejores condiciones para afrontar esa segunda parte, en la que lo teníamos todo a nuestro alcance».
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Pido disculpas por los desvaríos de los medios de comunicación
Bielsa cerró su extensa rueda de prensa hablando de sus roces con la prensa y de su foto oficial de la FIFA, que se hizo viral. El exentrenador del Leeds United pidió perdón por responder de forma brusca a los periodistas tras perder contra España y reconoció que el golpe emocional de la derrota afectó a su compostura ante las cámaras.
«Primero, sobre la foto de la FIFA: no se me da bien posar. Segundo, tras perder contra España había que atender a las empresas que pagan los derechos y dan entrevistas. Ellos gestionan los momentos de angustia como si fueran de alegría. Me retrasaron las preguntas y, abrumado por el dolor, quizá no fui tan educado como debía».