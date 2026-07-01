«A nadie le interesaba lo que transmitía»: Marcelo Bielsa se despidió de la selección de Uruguay con una rueda de prensa de 100 minutos que calificó de «muy dolorosa»

En su estilo característico, Bielsa reconoció dudas sobre el legado de su filosofía táctica tras tres años al frente del equipo. A sus 70 años, admitió sentir aislamiento y que sus métodos fueron ignorados.

«Tengo la certeza de que a nadie le importa lo que sé», afirmó. «Sé cuándo a alguien le importa. Nada de lo que intenté transmitir fue relevante, en ningún nivel.

No le veo nada malo: a los demás no les interesa aprender lo que sé. Caso cerrado. A nadie le interesaba lo que transmitía, no tengo la más mínima duda al respecto.

Solo recuerdo a un ingeniero que vivía en Australia y quería ser entrenador en Montevideo: vino, escuchó todo lo que le conté y ahora trabaja en el fútbol uruguayo. Es el único que mostró interés».



