«A menudo incomprensible para los de fuera»: Julian Nagelsmann habla de un «fenómeno psicológico» en Leroy Sané

«Hay un fenómeno psicológico», explicó Nagelsmann. «Cuando encasillamos a alguien en una categoría y lo etiquetamos, cualquier acción que confirme esa etiqueta, por leve que sea, se valora mucho más negativamente. Es la situación psicológica en la que estamos con él». Para Nagelsmann, las críticas al rendimiento de Sané contra Curazao «no estaban justificadas».

«Durante mucho tiempo se le ha reprochado que no se esfuerza ni se mueve lo suficiente, pero en este partido lo ha hecho sin lugar a dudas», afirmó el seleccionador alemán. Sané mostró cosas muy buenas en el campo y cumplió con las tareas encomendadas. «Lo bonito es que planteamos la idea, la discutimos con el equipo y luego podemos evaluar si un jugador la pone en práctica», dijo Nagelsmann, aunque admitió: «Esto no siempre es fácil de entender para los de fuera».