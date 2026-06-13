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«A menos que puedas hacerlo mejor»: instan a Declan Rice a enviar un mensaje contundente a Harry Kane y al resto de la selección inglesa tras dejar perplejo al legendario Stuart Pearce
Pearce quiere más del director de juego del Arsenal
Pearce cree que Rice debe desarrollar todo su potencial como líder. Con 78 partidos internacionales, Pearce afirma que el centrocampista tiene las cualidades físicas y técnicas para ser el mejor del torneo. Aun así, se le pide más «determinación férrea», propia de la élite.
Pearce declaró al Daily Mail: «Los mejores jugadores son amables hasta cierto punto, pero en el campo tienen una determinación férrea para llegar a donde quieren. He estado en los vestuarios después de que él cometiera errores y ha reaccionado de forma muy positiva.
Con Dec, uno piensa que podría ganar un partido él solo gracias a su poderío físico y su habilidad con el balón. Y piensas: “Quizá un poco más”. Probablemente yo pensaba lo mismo, en mi época en el West Ham, pero eso no se dice de muchos jugadores».
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La necesidad de dominar las jugadas a balón parado
Pearce quiere que Rice asuma el liderazgo en las jugadas a balón parado, incluso si eso implica competir con estrellas como Harry Kane. Sobre su talento, recordó: «He visto a Dec protagonizar jugadas de talla mundial que aún no se han repetido en la escena internacional».
Pearce, famoso por sus potentes tiros libres, dijo: «Yo era conocido por lanzar tiros libres, y vi a Dec marcar dos goles de falta espectaculares contra el Real Madrid [en abril de 2025]. Desde entonces apenas le he visto lanzar otro. Como Dec, yo también marcaba de falta, y si fuera él les diría: “Apartaos. Voy a lanzarlas todas, a menos que podáis hacerlo mejor que yo”».
Adaptarse a un juego internacional lleno de astucia
Pearce ve un cambio en la selección inglesa: ahora es más «ingeniosa» y «astuta», lo que considera necesario para triunfar en el fútbol moderno, aunque se aleje del espíritu luchador tradicional.
«Ahora somos más astutos. Antes todo valía», recordó Pearce. «Era un duelo físico; jugábamos al estilo inglés, y si alguien se tiraba sin motivo, le gritabas que se levantara. Esa época ya pasó. Ahora somos más astutos, y eso en parte es una pena. En la Premier League vemos a jugadores tirarse con facilidad, el público no lo tolera y se escuchan las quejas».
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La misión de Tuchel de ganar títulos
La FA busca optimizar el rendimiento de sus jugadores para acabar con 60 años sin un gran título. Para ello, y tras las finales perdidas en la Eurocopa, nombró a Thomas Tuchel como nuevo seleccionador en lugar de Gareth Southgate.
Inglaterra inicia su camino al Mundial enfrentando a Croacia en Dallas, luego a Ghana y finalmente a Panamá.