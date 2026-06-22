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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

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¡A los 28 años! Exjugador del Bayern de Múnich anuncia su retiro tras el Mundial

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N. Mazraoui

En plena Copa del Mundo, el marroquí Noussair Mazraoui podría dejar el fútbol profesional de inmediato.

«Podría retirarme tras el Mundial. La vida es corta. Quiero memorizar el Corán y, algún día, ser imán de una mezquita», dijo el exjugador del Bayern de Múnich, de 28 años.

  • Estas reflexiones surgen del profundo arraigo religioso del defensa holandés, cuyo contrato con el Manchester United dura hasta 2028. Siempre ha mostrado su devoción por el islam durante su carrera. 

    Durante el Ramadán ayunó estrictamente, sin comer ni beber desde el alba hasta el atardecer, pese a la exigencia física del fútbol de élite.

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  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mazraoui no se sentía a gusto en el Bayern

    La carrera de Mazraoui ha cambiado mucho en los últimos años. En verano de 2022 fichó por el Bayern procedente del Ajax, sin coste. En dos temporadas jugó 55 partidos y ganó la Bundesliga 2023, pero nunca se asentó.

    Sin embargo, nunca se sintió del todo cómodo: las lesiones le frenaron y sus declaraciones políticas generaron tensiones internas. En verano de 2024 llegó la separación: el Manchester United pagó unos 15 millones de euros al club más laureado de Alemania. 

    El propio Mazraoui recordó su etapa en Alemania sin mucha nostalgia y explicó: «Tras dos temporadas en el Bayern, necesitaba dar un paso adelante. Me sentía a gusto, pero creía que podría estar mejor en otro lugar. No hace falta que explique por qué me voy a un club de este calibre».

  • Marruecos ya está en la final del Mundial.

    Antes de decidir su futuro, Mazraoui se centra en el Mundial. Marruecos debutó con un 1-1 ante Brasil y luego venció 1-0 a Escocia.

    El 25 de junio cerrará la fase de grupos ante la débil Haití, ya eliminada tras dos derrotas, mientras que Marruecos tiene garantizado el pase a dieciseisavos antes de saltar al campo.

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