A Lamine Yamal le dicen que nunca superará a Lionel Messi porque no tiene la misma 'obsesión' con el fútbol que el legendario jugador del Barcelona y su eterno rival Cristiano Ronaldo
Lamine apático mientras el Barça cae derrotado ante el Chelsea
Yamal perdió su duelo contra su compañero de la selección española Marc Cucurella de manera concluyente el martes por la noche en Stamford Bridge, con el lateral izquierdo cumpliendo su palabra. "Trataré de hacerle las cosas tan difíciles como sea posible para él", bromeó el lateral izquierdo en septiembre cuando hablaba del enfrentamiento.
Incluso con su constante regreso de goles y asistencias, ha habido una caída sutil - pero inconfundible - en la influencia que Yamal ejerce en los partidos esta temporada. Cierto es que sus actuaciones se han visto afectadas tras ser diagnosticado con pubalgia, lo que le ha impedido obtener el ritmo necesario.
Sin embargo, en los últimos cuatro meses, ha sido noticia por las razones equivocadas más a menudo que por las correctas. Recibió severas críticas por su salvaje fiesta de cumpleaños número 18 en julio. Luego, acusó a los eternos rivales Real Madrid de robar y quejarse.
- Getty Images Sport
Yamal advirtió sobre desperdiciar su talento
Saha, un ícono de la Premier League, habló recientemente con OLBG y advirtió que el "talento de Yamal podría desperdiciarse porque estamos comenzando a ver demasiadas cosas en los periódicos sobre él".
"Creo que solo el PSG o el Man City podrían permitirse pagar 300 millones de libras por Lamine Yamal. Todavía creo que si miras su trayectoria, sería triste verlo irse tan pronto para un gran movimiento", dijo Saha.
"Por el bien del fútbol que amamos, queremos verlo desarrollarse en Barcelona, hacerlo bien en Barcelona y ser estable en Barcelona. Me da miedo que este talento pueda desperdiciarse porque estamos comenzando a ver demasiadas cosas en los periódicos sobre él.
"Esa será una historia triste porque es un talento tan grande para los próximos 15 años y quiero ver lo mejor de él, por lo que quiero proteger a este chico. Moverse no es bueno. Creo que Neymar dejó Barcelona por este tipo de publicidad. Quería ser el único gran jugador en el PSG.
"Neymar es un gran desperdicio porque creo que en Barcelona realmente habría disfrutado y mostrado que había una forma complementaria de jugar con Messi a lo largo de los años. A veces, la gestión no es fácil porque tienes ego y puedes encontrarte arrastrado a algo que no es muy útil para tu juego."
Saha dice que Yamal no alcanzará las alturas de Messi y Ronaldo
El ascenso meteórico de Yamal al estrellato, todo mientras tiene solo 18 años, ha generado comparaciones con la leyenda del Barcelona Messi. Recientemente, el ex internacional neerlandés Wesley Sneijder incluso afirmó que era "posible" que Yamal supere las alturas alcanzadas por Messi. Sin embargo, Saha no está de acuerdo, explicando que es probable que siga los pasos de un Neymar en lugar de un Messi o un Ronaldo.
“¿Podría Lamine Yamal algún día superar a Lionel Messi? Sería bueno para él, pero no lo creo", opinó el exdelantero del Manchester United. "Dudo que pueda lograr eso porque veo la calidad de Lamine Yamal como jugador, pero no veo una obsesión donde realmente te enfoques en tu fútbol como también la tiene Cristiano Ronaldo.
“Estos tipos están absolutamente obsesionados. Ya hay algunas distracciones alrededor de Yamal, eso no es bueno. Creo que lo verás alejarse del juego como Neymar, quien tiene, para mí, quizá mejor calidad.
“A lo largo de los años, nunca he visto nada como Neymar. Incluso si Yamal es increíble, creo que Neymar estaba simplemente en otro nivel pero no tuvo el mejor estilo de vida y con los años tuvo lesiones y fue arrastrado a cosas que no son útiles para su carrera.
“Esto es lo que me da mucho miedo que Yamal intente elegir el mismo tipo de trayectoria. Eso sería triste para el fútbol.”
- AFP
Yamal está en ello para ganarlo todo.
Aunque los observadores y los detractores puedan intentar disminuir la luz de Yamal, el joven sigue siendo una persona muy ambiciosa y motivada. El graduado de la academia del Barca se ha puesto a sí mismo el desafío de lograr un triplete de la Liga de Campeones, la Copa Mundial y el Balón de Oro. "Lo quiero todo. Espero lograrlo todo, y mientras podamos jugar, es posible," declaró a Marca.
"Todos los títulos individuales indican que ha sido una gran temporada para el equipo. Para mí, me trae felicidad y orgullo. Acumular premios a mi edad es muy positivo. Voy a seguir trabajando y luchando para lograr cosas como esta."