¿A la tercera va la vencida? El Brighton hace una oferta oficial por Said El Mala, la estrella emergente de la Bundesliga, tras haber rechazado ya dos ofertas

Aunque el club sigue mostrándose desafiante públicamente, la situación del jugador en Domstadt se está volviendo cada vez más compleja. Se dice que algunos problemas menores han avivado la tensión entre El Mala y el entrenador Lukas Kwasniok, entre ellos los comentarios públicos y la falta de oportunidades para ser titular. A pesar de haber contribuido con siete goles y tres asistencias esta temporada, el extremo ha sido suplente en 13 de sus 22 partidos en la Bundesliga, un papel que, según se informa, ha dejado al talentoso jugador nacido en Krefeld frustrado y buscando un nuevo reto.

En cuanto al compromiso a largo plazo del jugador, Kessler señaló que el club vinculó deliberadamente a Said con un contrato a largo plazo hasta 2030 sin cláusula de rescisión. Añadió: «Vinculamos deliberadamente a Said al club a largo plazo antes de la temporada porque estamos convencidos de su desarrollo y tenemos un plan claro para él. Al mismo tiempo, forma parte de nuestro negocio ocuparnos de cuestiones relacionadas con el mercado. Lo hacemos con seriedad y con la calma necesaria. Para nosotros, lo importante es que Said sea una parte importante de nuestro concepto deportivo, y esperamos que continúe su trayectoria con el FC Colonia».