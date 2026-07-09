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«¡A la mierda, tiene que marcar!»: una leyenda de Brasil critica a Vinicius Jr. y Endrick tras la derrota ante Noruega y pide echar a Carlo Ancelotti después de la eliminación del Mundial
Fuertes críticas por el error de Endrick
La joven estrella Endrick, de 19 años, falló un gol claro en el minuto 13 de la segunda parte tras un pase de Vinícius Junior, lo que le valió las críticas de Romario.
«Mucha gente dice: “Ah, pero es joven”. Que le den por ser joven, tiene que marcar el maldito gol. Joven, mediocre, viejo, que le den», declaró la leyenda en Romario TV. «Si está ahí, debe marcar; no hay excusas. Falló el gol y la culpa es suya. En esa situación hay que concentrarse, porque es el balón decisivo. Me gusta, creo que nos dará alegrías, pero el domingo fue un desastre».
- Getty Images
Romario exige la salida inmediata de Ancelotti
El exdelantero Romario mostró su furia tras la derrota de Brasil ante Noruega en Estados Unidos. Para él, este fracaso bajo el mando de Ancelotti es imperdonable y exige la rescisión inmediata del contrato del técnico italiano con la CBF, sin importar las cláusulas.
El eterno ‘11’ afirmó que el proyecto es inviable tras el fracaso en el Mundial y sentenció: «De ninguna manera Ancelotti puede seguir siendo el seleccionador de Brasil después de este fiasco, de esta vergüenza que ha provocado [contra Noruega]. Yo rompería ese contrato y le diría que me demandara».
Se echó en falta el liderazgo de Vinícius Junior
Romario también criticó a Vinícius. Tras el fallo de Bruno Guimaraes en un penalti, afirmó que el delantero del Madrid debería haberlo lanzado él, ignorando el orden establecido por el cuerpo técnico.
“He oído y leído que Bruno lanza mejor los penaltis, por eso tenía la orden de chutarlo. Todo bien, respetó al entrenador», dijo Romario. «Pero, hermano, hay que tener actitud. Vini Jr. es el protagonista, el mejor de la selección. Coge el maldito balón, lanza el penalti y asunto resuelto».
- AFP
Un futuro incierto para la selección nacional
A pesar de las críticas de ídolos como Romario, el futuro del cuerpo técnico de la selección sigue en debate en la CBF. Algunos quieren que Ancelotti continúe hasta 2030, pero la presión tras la «humillante derrota» ante Noruega pone su trabajo bajo escrutinio.
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