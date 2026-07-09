La joven estrella Endrick, de 19 años, falló un gol claro en el minuto 13 de la segunda parte tras un pase de Vinícius Junior, lo que le valió las críticas de Romario.

«Mucha gente dice: “Ah, pero es joven”. Que le den por ser joven, tiene que marcar el maldito gol. Joven, mediocre, viejo, que le den», declaró la leyenda en Romario TV. «Si está ahí, debe marcar; no hay excusas. Falló el gol y la culpa es suya. En esa situación hay que concentrarse, porque es el balón decisivo. Me gusta, creo que nos dará alegrías, pero el domingo fue un desastre».