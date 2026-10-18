Alexander Isak celebró su regreso tras una lesión con un gol decisivo y certero en la remontada del Liverpool ante un Brentford que acabó con nueve jugadores (2-1). El delantero sueco fue titular en el Gtech Community Stadium tras perderse los últimos partidos y culminó la remontada de la segunda parte junto a Victor Munoz.

El Liverpool se marchó al descanso por detrás en el marcador tras un gol de cabeza de Keane Lewis-Potter, antes de que Yehor Yarmoliuk fuera expulsado por conducta violenta.

Isak marcó a 20 minutos del final gracias a sus rápidos reflejos en un área abarrotada y aseguró tres puntos vitales.