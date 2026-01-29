Mbappé nunca ha ocultado el hecho de que quería convertirse en ‘Galáctico’ en el Santiago Bernabéu en algún momento de su carrera. Se han mantenido estándares individuales notables en Madrid, con 80 goles registrados para el Real en solo 88 apariciones.

Está vinculado a un contrato hasta el verano de 2029, y ya habrá cumplido 30 años para entonces, pero un nuevo desafío aún podría atraerle. Equipos ambiciosos en Inglaterra siempre tendrán interés en jugadores del calibre de Mbappé.

Cuestionado sobre si el ganador de la Copa del Mundo podría terminar en uno de sus antiguos empleadores, como el Arsenal o el Manchester City, el ex internacional francés Sagna, hablando en asociación con Parimatch Online Casino, dijo: “Si se uniera a la Premier League, creo que el Arsenal le sentaría bien.

“Todos los jugadores tienen más o menos la misma edad, dinámicos, jóvenes. Los jugadores del Arsenal son rápidos. Si miras la línea delantera, tienes a [Bukayo] Saka, quien es muy rápido, tienes a [Eberechi] Eze, quien es poderoso y rápido. Tienes velocidad y diversión. El Arsenal le sienta mejor en Inglaterra.

“No estoy seguro de que va a suceder. No creo que vaya a suceder nunca porque podría retirarse en Europa con el Real Madrid. Tiene el mismo tipo de velocidad que Thierry Henry y sabemos lo impactante que fue Thierry en la Premier League con su velocidad y habilidad. Creo que le iría bien en Inglaterra.”