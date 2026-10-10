El Cagliari es plenamente consciente de que su gran activo está acaparando titulares tras sus recientes actuaciones con Italia. Romano, que hace poco completó su llegada a Cerdeña procedente de la Roma en una cesión inicial con obligación de compra, ha visto dispararse su cotización después de sumar tres internacionalidades con Italia, incluido un debut de alto perfil ante Bélgica durante el último parón internacional. Pese a los crecientes rumores desde Turín y Milán, el director del Cagliari, Pietro Accardi, ha dejado claro que una salida a mitad de temporada no entra en los planes.

Accardi subrayó que el club tiene el deber con su afición de mantener una plantilla fuerte y competitiva durante el resto de la temporada. "Sabemos perfectamente que está empezando a despertar mucho interés, como cabe esperar de un jugador nacido en 2006 con sus cualidades y un margen de mejora considerable. Representar a esta gente también significa no sentir que esto es algo temporal. Ninguno de nosotros está pensando en perder a un jugador tan valioso en enero. Somos el séptimo club más grande de Italia en términos de masa social, así que todos conocemos nuestra responsabilidad con nuestra gente", dijo Accardi a Tuttosport.