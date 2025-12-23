A Jurgen Klopp le 'encantaría' el trabajo de Inglaterra, según la ex estrella del Liverpool John Arne Riise
El legado de Liverpool todavía da forma al debate
El mandato de casi nueve años de Klopp en el Liverpool rehizo la identidad moderna del club. Transformó a los Reds en contendientes habituales al más alto nivel, culminando con el título de la Premier League 2020 que puso fin a una espera de 30 años por la supremacía doméstica. Para cuando se alejó al final de la temporada 2023-24, Klopp había entregado todos los honores mayores disponibles y restaurado el lugar del Liverpool entre la élite de Europa. A pesar de tener un contrato que aún tenía dos años por cumplir, Klopp decidió irse en sus propios términos. La decisión fue impulsada no por los resultados, sino por el agotamiento. El alemán habló con franqueza en su discurso de despedida, admitiendo que las demandas del rol finalmente le pasaron factura. Desde que dejó el Liverpool, Klopp ha asumido una posición estratégica senior con el grupo Red Bull como su jefe global de fútbol, supervisando una red de clubes en lugar de vivir de partido en partido.
- Getty
La convicción de Riise: Inglaterra podría tentar a Klopp
Riise cree que el próximo movimiento de Klopp, si lo hay, sería casi con certeza con un equipo nacional. Inglaterra, en su opinión, se destaca como una posibilidad particularmente atractiva.
Hablando en una entrevista con Casinostugan, dijo: "Si él regresa, creo que volverá como entrenador de un equipo nacional en algún lugar. No creo que vaya a ser entrenador de un club. Creo que le encantaría el trabajo en Inglaterra en algún momento. Pero lo veo como entrenador de un equipo nacional porque eso no es tan intenso como ser un entrenador de club."
Aunque reconoce que el legado de Klopp en el Borussia Dortmund y el Liverpool ya está asegurado, Riise sugirió que el trabajo implacable del fútbol de clubes puede que ya no le atraiga.
"Jürgen Klopp ama la vida, ama lo que está haciendo, tiene pasión por lo que sea que esté haciendo", agregó. "Me encantaría verlo de vuelta, obviamente, por la energía y por quién es, pero al mismo tiempo, su legado ahora es alto. Lo ha hecho tan bien para Dortmund y para Liverpool, y no puedo ver que pueda hacerlo incluso mejor en otro club. Así que podría simplemente estar feliz de que 'Estoy allí ahora y hice lo que hice' y hacer otras cosas. Pero de todos modos, creo que su trabajo en Liverpool le costó mucho, estaba mental y físicamente agotado porque puso todo lo que tenía en ese trabajo, básicamente toda su energía."
Contentamiento fuera del banquillo
Por ahora, Klopp no parece tener prisa por poner a prueba la teoría de Riise. A pesar de estar vinculado con gigantes europeos como Real Madrid, ha señalado repetidamente que está contento con su estilo de vida actual. Su rol actual le ha ofrecido distancia de la intensidad implacable de la competencia semanal, pero el entrenador no ha cerrado por completo la puerta a la dirección técnica.
Le dijo al podcast The Diary of a CEO: "Dije que nunca entrenaré a otro equipo, un equipo diferente, en Inglaterra. Así que eso significa que si entonces es Liverpool, sí, teóricamente es posible."
Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, Klopp no ve la gestión como algo primordial para su existencia. En cambio, ha hablado abiertamente sobre cómo el trabajo consumió su vida personal, erosionando el equilibrio que ahora valora profundamente. En una entrevista con el medio alemán Welt, Klopp reflexionó sobre la visión de túnel que definió su carrera.
"Estaba en un túnel, pero nunca conmigo mismo", dijo. "Ahora presto más atención a mí mismo. Por tonto que parezca, dejé de hacer lo que siempre quise hacer. Pero me alejó demasiado de la vida normal, y al final, ya no tenía una vida normal. Lo que sea que sea una vida normal: mi coche conocía tres caminos: al estadio, al campo de entrenamiento y a casa. Frustrantemente, mientras tuve muchos visitantes en Liverpool, apenas tuve tiempo para ellos. En los últimos cuatro meses, he ido a dos bodas; antes de eso, ninguna en 23 años.
"Pero ya no quiero eso [la gestión]. Ahora tengo un trabajo que me satisface y también es intenso. No duermo por la mañana y no me acuesto tarde por la noche, pero puedo organizar mi trabajo mucho mejor. Mi esposa, por ejemplo, está realmente feliz con eso porque podemos planificar las cosas mucho mejor que antes no podíamos."
- AFP
No hay un regreso inmediato en los planes para Klopp
El nombre de Klopp siempre surgirá cada vez que un puesto importante esté disponible, particularmente uno tan prestigioso como el de seleccionador de Inglaterra, con Thomas Tuchel actualmente bajo contrato en esa posición hasta el final del Mundial 2026. Su carisma, agudeza táctica y capacidad para conectar con los jugadores lo convierten en un candidato atractivo en teoría. Sin embargo, sus propias palabras sugieren que cualquier regreso a la línea de banda requeriría circunstancias extraordinarias. Por ahora, Klopp parece estar en paz, moldeando el fútbol desde la distancia en lugar de vivir al límite.