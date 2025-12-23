A Jurgen Klopp le 'encantaría' el trabajo de Inglaterra, según la ex estrella del Liverpool John Arne Riise

Riise cree que el próximo movimiento de Klopp, si lo hay, sería casi con certeza con un equipo nacional. Inglaterra, en su opinión, se destaca como una posibilidad particularmente atractiva.

Hablando en una entrevista con Casinostugan, dijo: "Si él regresa, creo que volverá como entrenador de un equipo nacional en algún lugar. No creo que vaya a ser entrenador de un club. Creo que le encantaría el trabajo en Inglaterra en algún momento. Pero lo veo como entrenador de un equipo nacional porque eso no es tan intenso como ser un entrenador de club."

Aunque reconoce que el legado de Klopp en el Borussia Dortmund y el Liverpool ya está asegurado, Riise sugirió que el trabajo implacable del fútbol de clubes puede que ya no le atraiga.

"Jürgen Klopp ama la vida, ama lo que está haciendo, tiene pasión por lo que sea que esté haciendo", agregó. "Me encantaría verlo de vuelta, obviamente, por la energía y por quién es, pero al mismo tiempo, su legado ahora es alto. Lo ha hecho tan bien para Dortmund y para Liverpool, y no puedo ver que pueda hacerlo incluso mejor en otro club. Así que podría simplemente estar feliz de que 'Estoy allí ahora y hice lo que hice' y hacer otras cosas. Pero de todos modos, creo que su trabajo en Liverpool le costó mucho, estaba mental y físicamente agotado porque puso todo lo que tenía en ese trabajo, básicamente toda su energía."