«Por supuesto, las expectativas en el Borussia Dortmund son mucho mayores que en los otros 16 clubes de la Bundesliga. ¿Quién, salvo el Bayern, juega siempre de forma atractiva en la Bundesliga? ¿Importa más el atractivo que el éxito?», declaró en una entrevista con la FAZ. Así respondió a las críticas que cuestionan la relación entre los puntos sumados y el estilo de juego.
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«A Jürgen Klopp también le llevó tres años»: Niko Kovac hace una comparación atrevida y echa en falta calidad en el BVB en comparación con el FC Bayern de Múnich
«La Bundesliga no es una obra de teatro con un guion fijo; lo impredecible manda», recordó el técnico berlinés. «Pocos equipos marcan cuatro goles cada semana. Esta temporada también hemos jugado partidos muy atractivos».
Kovac respaldó su tesis con sus propias estadísticas como entrenador del BVB. «Alguien habló del “fútbol de Kovac” y el término quedó en el aire. Conozco los prejuicios: “demasiado pasivo, demasiado defensivo”. Las cifras no lo confirman. Marcamos más de dos goles por partido; solo el Bayern y el Stuttgart han marcado más». Y pidió paciencia: «Jürgen Klopp tardó tres años en ganar su primer título aquí».
En 69 partidos ha ganado 41 y solo ha perdido 15, lo que arroja una media de 1,97 puntos por encuentro. Pese a las dos últimas derrotas y a que el título ya es del Bayern, Kovac aún tiene un gran objetivo. «Creo que mi equipo puede llegar a 72 puntos; con eso, el Borussia Dortmund habría sido campeón de Alemania en 2023. Lamentablemente, ahora no bastará».
- AFP
Kovac: «Nos falta lo que el Bayern tiene en abundancia»
Para lograr su meta, el Dortmund necesita cinco puntos en los tres partidos que le quedan: contra el Borussia Mönchengladbach, el Eintracht Fráncfort y el Werder Bremen. Sería su mejor marca en siete años, desde los 76 puntos conseguidos en la 2018/19 con Lucien Favre.
Kovac se mostró «muy satisfecho con la evolución del equipo en los últimos 15 meses», pero recordó que, llegado el momento, son los jugadores quienes deciden el resultado, aludiendo al eterno debate sobre la mentalidad del Dortmund: «Un entrenador puede llevar al equipo hasta cierto punto; más allá, dependen de los jugadores».
En ese sentido, el Bayern tiene una ventaja decisiva, explicó Kovac: «Quizá nos falta lo que el Bayern tiene en abundancia: una plantilla muy fuerte con muchos individualistas destacados». El campeón alemán, con su trío de delanteros de 100 goles —Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz—, “combina atractivo y éxito de forma extraordinaria: 113 goles en 31 partidos, algo que ni los clubes más ricos de Inglaterra logran ahora. Hay que reconocerlo”.
Sin embargo, el croata cree que el conjunto de Westfalia aún puede dar más. «Tenemos grandes futbolistas y esta temporada estamos cerca del máximo. En el día a día veo que aún podemos mejorar, aunque algunas cosas necesitan tiempo, algo que hoy escasea», explicó Kovac, que concluyó: «Primero viene la estabilidad y luego el atractivo; al revés es más difícil. Trabajamos para tener éxito. Los títulos no se ganan solo con palabras».
Kovac añade que la ansia del club y la afición por lograr el primer título liguero desde 2012 no perjudica los objetivos económicos: «El BVB estuvo a punto de ganar la Bundesliga en 2023 y llegó a la final de la Champions en 2024. La Champions es vital, pero eso no impide aspirar a más», concluye.
¿No se fomenta el talento? Kovac responde con ejemplos destacados
Kovac rechazó la idea de que no confía en los canteranos. “Se dice que prefiero la experiencia, pero hay una lista larga de jóvenes que se han desarrollado bien bajo mi cuerpo técnico y el mío, antes de que sus clubes los vendieran caro”, afirmó. Citó como ejemplos a Luka Jovic y Aurelien Tchouameni de sus etapas en Fráncfort y Mónaco.
En Wolfsburgo apostó por el joven Felix Nmecha y, en el BVB, Jobe Bellingham es titular casi todas las semanas. No obstante, el hermano menor de este último fue suplente en la primera vuelta, lo que generó malestar entre bastidores.
Kovac llegó al BVB en febrero de 2025, renovó su contrato hasta 2027 tras una segunda vuelta exitosa y aún no ha cumplido un año en el cargo.