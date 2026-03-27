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¡A Jamal Musiala se le acaba el tiempo! Julian Nagelsmann emite un veredicto preocupante sobre las esperanzas del astro del Bayern de Múnich de participar en el Mundial, en medio de sus problemas con las lesiones
Nagelsmann lanza un ultimátum sobre la forma física
Nagelsmann ha dejado claro que Musiala se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar listo para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. El jugador de 23 años fue una ausencia destacada en la última convocatoria de la selección nacional para los partidos contra Suiza y Ghana, tras haber sufrido problemas recurrentes en el tobillo que se remontan al verano pasado.
En una rueda de prensa celebrada el jueves, Nagelsmann no se anduvo con rodeos a la hora de hablar de los criterios de selección para el torneo. «Lo importante es que esté sano y sin dolor, que pueda jugar con total libertad al 100 % y alcanzar su máximo nivel. Eso es lo que realmente importa», explicó el entrenador.
Con el anuncio de la convocatoria para el torneo a la vuelta de la esquina en mayo, el mediapunta se ve presionado para volver al campo y mantenerse allí.
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«No le queda mucho tiempo»
Nagelsmann subrayó que la reputación por sí sola no garantiza un puesto en la convocatoria. La competencia por los puestos creativos es feroz, y el cuerpo técnico necesita jugadores capaces de soportar el desgaste físico de un gran torneo.
«No le queda mucho tiempo. Eso es incuestionable. Tenemos muchos jugadores ofensivos muy buenos. Jamal, como todos los demás, tiene que estar al 100 % si quiere jugar», añadió Nagelsmann.
A pesar de la severa advertencia, aún hay un rayo de esperanza, ya que el entrenador sugirió que un plazo de ocho semanas ofrece tiempo suficiente para una recuperación completa si el proceso de rehabilitación sigue por buen camino.
El Bayern da un impulso muy oportuno
En medio de la creciente preocupación por su disponibilidad para la selección nacional, se ha producido una noticia positiva a nivel de club. El Bayern de Múnich ha confirmado que el centrocampista ha vuelto por fin a pisar el césped en los entrenamientos. Esto supone un importante paso adelante después de que el joven se viera apartado de los terrenos de juego tras una recaída de la lesión que sufrió durante el Mundial de Clubes del verano pasado.
El gigante de la Bundesliga reveló que Musiala completó una sesión individual con el balón el jueves por la mañana. Fue su primera aparición en el campo de entrenamiento desde que el último contratiempo le obligara a tomarse un breve descanso. Aunque aún no ha vuelto a los entrenamientos con el equipo al completo, verle con el balón en los pies supondrá un estímulo tanto para Vincent Kompany como para la directiva de la DFB.
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El camino hacia el Mundial
El calendario para el regreso de Musiala es fundamental, ya que Nagelsmann tiene previsto anunciar su convocatoria provisional para el Mundial en la segunda semana de mayo. El entrenador está ansioso por contar con su estrella, pero se mantiene cauteloso dados los recientes contratiempos del jugador.
Alemania disputará sus últimos partidos de preparación contra Suiza en Basilea y Ghana en Stuttgart sin su principal motor en el centro del campo.
Nagelsmann se mantiene optimista a pesar de los obstáculos y afirma: «Creo que puede llegar al 100 %. Aún le quedan ocho semanas». Por ahora, el principal objetivo de Musiala sigue siendo recuperar su plena forma física con el Bayern para asegurarse de estar entre los 26 jugadores inscritos en la FIFA a principios de junio.