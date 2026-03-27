¡A Jamal Musiala se le acaba el tiempo! Julian Nagelsmann emite un veredicto preocupante sobre las esperanzas del astro del Bayern de Múnich de participar en el Mundial, en medio de sus problemas con las lesiones

Nagelsmann ha dejado claro que Musiala se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar listo para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. El jugador de 23 años fue una ausencia destacada en la última convocatoria de la selección nacional para los partidos contra Suiza y Ghana, tras haber sufrido problemas recurrentes en el tobillo que se remontan al verano pasado.

En una rueda de prensa celebrada el jueves, Nagelsmann no se anduvo con rodeos a la hora de hablar de los criterios de selección para el torneo. «Lo importante es que esté sano y sin dolor, que pueda jugar con total libertad al 100 % y alcanzar su máximo nivel. Eso es lo que realmente importa», explicó el entrenador.

Con el anuncio de la convocatoria para el torneo a la vuelta de la esquina en mayo, el mediapunta se ve presionado para volver al campo y mantenerse allí.



